Ingeniero Juárez celebrará su 96° aniversario con dos jornadas de festejos populares, el acto oficial y un gran festival artístico

La Municipalidad de Ingeniero Juárez se prepara para celebrar el 96° aniversario de la ciudad con un amplio programa de actividades que se desarrollará durante los días lunes 20 y martes 21 de julio, convocando a toda la comunidad a participar de una de las fechas más importantes de su historia.

Los festejos comenzarán el lunes 20 de julio con un gran bingo para toda la comunidad y continuarán con la tradicional Serenata Aniversario, que recibirá los primeros minutos del nuevo cumpleaños con música, alegría y el encuentro de vecinos y familias.

El martes 21 de julio, día del aniversario de Ingeniero Juárez, se desarrollarán las actividades centrales previstas por el Municipio. La jornada comenzará con el desayuno de autoridades en el Centro Cívico y continuará con el acto oficial en el mástil central, donde se realizará el izamiento de las banderas, la entonación del Himno Nacional Argentino y de la Marcha a Formosa, la oración litúrgica, el homenaje a Juan Magnus Degen, el desfile cívico-militar, la entrega de reconocimientos y las palabras de las autoridades.

Posteriormente tendrán lugar el tradicional almuerzo tradicionaol y las destrezas criollas. Los festejos culminarán por la noche con el Gran Festival Aniversario, que reunirá sobre el escenario a prestigiosos artistas, en una celebración que promete quedar en la historia de los juarences por su nivel artístico y la masiva participación popular.

Durante estas jornadas, Ingeniero Juárez volverá a poner en valor sus tradiciones, su identidad y su riqueza cultural como un pueblo pluricultural y bilingüe, reafirmando el orgullo de una comunidad que creció preservando sus raíces y fortaleciendo la convivencia entre todos sus habitantes.

En ese marco, el intendente Rafael Nacif recordó el camino recorrido por la comunidad.

"Hubo un tiempo en que Ingeniero Juárez era considerado un territorio inviable. Sin embargo, gracias a la firme decisión política y al permanente acompañamiento del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, junto al trabajo de nuestro Gobierno municipal y al compromiso de toda la comunidad, logramos transformar esa realidad. Hoy Ingeniero Juárez crece, se desarrolla y avanza sin pausa, con más obras, más oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros vecinos", expresó.

El jefe comunal destacó que cada aniversario representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes hicieron grande a la comunidad y renovar el compromiso de seguir trabajando por un futuro con más desarrollo e inclusión para todos.

Finalmente, Nacif invitó a vecinos y visitantes de toda la región a participar de cada una de las actividades programadas y a compartir una celebración que reflejará el presente de una ciudad que continúa creciendo con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y el esfuerzo permanente de su comunidad.



