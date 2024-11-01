"Argentina va por la final: la Policía desplegará un amplio operativo de seguridad ante los posibles festejos"

• El dispositivo será similar al anterior con controles preventivos, restricciones vehiculares, y monitoreo permanente en la Plaza San Martín y sus alrededores. El objetivo es garantizar que las personas puedan acceder caminando al sector de la plaza, evitando el ingreso de camiones, automóviles con equipos de sonido de gran potencia y motocicletas que realicen maniobras riesgosas para la seguridad vial y de los asistentes

La Policía de Formosa implementará un amplio operativo de seguridad en el sector de la Plaza General San Martín y zonas aledañas con motivo del encuentro que disputarán mañana miércoles por la tarde las selecciones de Argentina e Inglaterra por un pasaje a la semifinal del torneo mundial, ante la posibilidad de que se registren celebraciones masivas por parte de los simpatizantes del seleccionado nacional.

Del operativo participarán efectivos de las áreas de la Jefatura de Policía, Unidad Regional Uno, Comando Radioeléctrico Policial, Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales, Dirección General de Policía de Seguridad Vial, Delegación Unidad Regional Uno - Distrito Cinco, Dirección General de Grupos Tácticos, además de personal de la Dirección General de Policía Científica, Informática, Informaciones, Drogas y Comunicaciones.

El dispositivo de seguridad comenzará a regir horas antes del inicio del partido y fue diagramado por el Departamento Operaciones Policiales, con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía, preservar el orden público y prevenir incidentes en uno de los principales puntos de concentración de los festejos deportivos en la ciudad.

La planificación responde a la alta expectativa que genera este trascendental compromiso internacional, situación que podría derivar en una importante concurrencia espontánea de vecinos e hinchas en el microcentro capitalino.

En ese contexto, se llevarán adelante controles preventivos para impedir el ingreso de elementos considerados peligrosos, objetos cortopunzantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas, priorizando la protección de las personas que participen de la celebración.

Asimismo, se implementarán nuevamente en siete lugares restricciones a la circulación vehicular mediante cortes preventivos de tránsito en:

Avenida 9 de Julio y Saavedra.

Sarmiento y España.

Avenida 25 de Mayo y Julio A. Roca.

José María Uriburu y Sarmiento.

Avenida 9 de Julio y Brandsen.

Avenida 25 de Mayo y Fontana.

Avenida 25 de Mayo y Eva Perón.

Desde la Institución se recordó que el objetivo principal es acompañar el desarrollo de los posibles festejos en un marco de tranquilidad, convivencia y respeto, minimizando riesgos para las personas y evitando daños a bienes públicos y privados.