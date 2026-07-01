Cuenta regresiva para "La Formoseñada 2026"

Con gran éxito se realizó la última reunión preparatoria de la cuarta edición de “La Formoseñada” que tuvo lugar ayer en la sede de la Subsecretaría de Empleo, con la participación de representantes del Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y del Comité Organizador, encabezado por Darío Krimer, impulsor del megavento cultural de carácter libre y gratuito que se desarrollará el próximo fin de semana en la Costanera.

Según se informó, la apertura oficial tendrá lugar en el Galpón “C” el viernes 31 de julio a las 20 con las palabras de bienvenida a cargo de Darío Krimer, tras las cuales actuarán Rosalía y Emma Benitez. Posteriormente, se reconocerán las trayectorias del cineasta Ezio “Tati” Masa y del teatrista Isaac Rojas, quien subirá a escena también con su consagrado unipersonal “Mi Doctor, el candidato”. Además, habrá un homenaje post mortem al periodista José Lingiardi.

Al día siguiente, a partir de las 17, en el escenario principal ubicado en el exterior del Galpón “G” se llevarán a cabo varias presentaciones de noveles artistas en el marco de “La Formoseñada´í”, entre los que se destacan los siguientes: Coro Infanto- juvenil Villa del Carmen, Agrupación “Raíz Provinciana”, “Edén Rock”, Agrupación “Bohemia”, “Legueros”, “Amalgama Folk”, “Somos Arte”, Lara Estigarribia y Grupo “Quebracho”. Luego, se presentarán las conformaciones adultas de “Amaglama Folk” y “Raíz Provinciana”, contemplándose además las actuaciones de “Las Voces del Camino”, del Coro del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi”, “Asociación Norteñas”. Agrupación “Identidad”, “Qom Llalec y Pombú”, “Retumba Q´Te Parió”, Federico Baldús, “Nde Ramírez” y “La Session”. En medio de estas presentaciones, Ema Cuañeri será reconocida como embajadora de la Cultura Qom, mientras que el desaparecido músico Carlos Delturco será honrado por su legado artístico. En tanto, en el interior del Galpón “G”, a las 20.30, habrá un café literario con escritores invitados y charla abierto al público.

Paralelamente, en el Galpón “C”, a partir de las 19.30, habrá ronda literaria con escritores formoseños, subiendo luego al escenario: el “Coro Gospel”, “Chamuyo Tango” y Camerata Formosa, Ricardo Martínez. Por otra parte, será distinguido por su trayectoria el escultor Jorge Balassi, además de librería “Capitulo” y el programa “Pasión por Formosa” de Canal 3 que también tendrán sus merecidos reconocimientos. El cierre estará a cargo de un radioteatro formoseño.

Finalmente, el domingo 2 de agosto, a las 18, tendrá lugar una marcha cultural denominada “Tras los pasos” , de la que participarán cientos de artistas que forman parte de “La Formoseñada”. De modo paralelo, a esa misma hora, se llevará a cabo en la Casa de las Artesanías un Conversatorio de escritores, editores, talleristas y gestores culturales bajo el título “Ecosistema Literario Formoseño”.

Una hora y media después en el interior del Galpón “G”, representantes de la Asociación Folclórica “Estampas Norteñas” de Pirané presentarán un artículo sobre cestería publicado en revista internacional de la UNESCO.

En el Galpón “C”, a las 19.30, Darío Krimer ofrecerá las palabras de cierre para dar paso a la actuación de Guillermo Avalos, tras la cual se entregarán certificados a los artistas plásticos participantes, además de brindar reconocimientos a destacados difusores de la cultura: suplemento cultural “Cronopio” (Diario “La Mañana”), suplemento cultural "Día Seis" (Diario “Formosa”) y programa “Cantores” (Grupo Mozart). También serán reconocidos por su proyección regional: Premios “Norte Grande”, el Festival Regional del Alfajor, Ultra maratón, Club “San Martín”, Canal 3 y Radio Tropical.

Por otra parte, por el escenario principal del Galpón “G” desfilarán músicos y agrupaciones de danza, tales como Nacho y Juanse, Agrupación “Yerutí”, “Tiempo de chamamé”, “Hirlando Montiel”, “Santos Amores”, “De Peña en Peña”, “Reminiscencias”, “La fórmula del Chamamé”, Romyna Barionuevo, Jhonas Valdez, Leandro Colman. Finalmente, Darío Krimer será el encargado de cerrar el megaevento cultural bajo su organización con apoyo estatal y privado.

En medio a las actuaciones, el periodista y gestor cultural, Sergio “Lilo” Domínguez, así como la locutora, Lilian Encina serán destinatarios de dignos reconocimientos a sus trayectorias como profesionales y docentes

Durante los tres días habrá una exposición de arte visual en el Galpón “C”, mientras que el sábado y el domingo, el Galpón “G” albergará en su interior una muestra de artesanías, además de un stand de la ENERC NEA donde se proyectarán en monitor cortos de los estudiantes. Mientras tanto en el exterior habrá un patio gastronómico además de la destacada participación del Mercado Comunitario de Emprendedores.

Finalmente, en un despliegue técnico sin precedentes, el canal de stream “Angaú Play” conjuntamente con el Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Sede Nea trasmitirán “La Formoseñada” 2026 a través de YouTube y redes sociales.