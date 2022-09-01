Convenio de cooperación técnica e institucional que apunta a crear a futuro un observatorio turístico

Trabajarán en ello las Direcciones de Servicios Turísticos y de Estadísticas, Censos y Documentación de la provincia de Formosa.

Este miércoles 15, en la ciudad de Formosa, se firmó un convenio entre la Dirección de Servicios Turísticos y la Dirección de Estadísticas, Censos y Documentación de la provincia de Formosa. El objetivo principal del acuerdo entre ambos organismos es establecer los mecanismos de cooperación tanto técnica como institucional.

De esa manera, se buscará fortalecer el sistema de registro administrativo del Ministerio de Turismo como parte componente del sistema estadístico provincial, señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la directora de Servicios Turísticos, Nadín Barrios Saldarini.

En ese sentido, permitirá robustecer, sobre todo, “el tema del registro de alejamientos turísticos así como de prestadores, es decir, la oferta y demanda turística”, ya que este trabajo posibilitará “obtener información que posteriormente servirá para elaborar políticas públicas orientadas al desarrollo turístico sostenible”, explicó.

La funcionaria, además, enfatizó que se articulará también con el sector privado y con los referentes de cada una de las Municipalidades del interior, con quienes “actualmente se está trabajando”, por ejemplo, en lo que respecta al diseño de la agenda turística, “a los fines de coordinar las diferentes actividades”.

Se seguirá de esa misma manera, confirmó y adelantó que “se dividirá en circuitos a la provincia y así establecer cuáles son los Municipios que podrían brindarnos mayor información y colaboración en cuanto al trabajo de campo”.

Por último, a modo de síntesis, acentuó que este convenio “es el puntapié inicial para unificar los criterios y la metodología de trabajo, porque el objetivo fundamental es la creación de un observatorio turístico en un futuro”.







