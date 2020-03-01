“Cine en Vacaciones de Invierno”, la propuesta de Cultura para las infancias

Se desarrollará hasta el próximo domingo 26 de julio, con entrada libre y gratuita.

Este miércoles 22, a las 10 horas, inicia la actividad gratuita “Cine en Vacaciones de Invierno” en el Cine Teatro Italia, una propuesta de la Subsecretaría de Cultura para los niños y jóvenes que transitan su receso invernal.

Al respecto, la profesora Graciela Marechal, a cargo de la cartera cultural, recordó que esta actividad se lleva a cabo todos los años y estará vigente hasta el próximo domingo.

“Comienza a partir de las 10:30 horas, así que esperamos a la familia que se acerque. La entrada es libre y gratuita y las proyecciones están destinadas para los niños”, indicó.

De esta manera, todas las mañanas y hasta el próximo domingo, se proyectarán películas que ya se estrenaron previamente en el cine, para toda la comunidad formoseña.

“Es solamente por la mañana porque por la tarde funciona el cine comercial y estamos trabajando con las diferentes jurisdicciones para que nos puedan acompañar las familias de los diferentes barrios”, sostuvo.

Finalmente reiteró la invitación a disfrutar de la variada cartelera.







