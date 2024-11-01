Clorinda: La Policía secuestró elementos de interés para dos causas judiciales

• Los procedimientos se concretaron en los barrios Centro y Libertad, en el marco de tareas investigativas y recorridas preventivas

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de la Unidad Regional Tres llevaron adelante tres procedimientos que permitieron el secuestro de un motor de aire acondicionado y una pistola neumática, ambos vinculados a distintas causas judiciales, además de la aprehensión de un hombre involucrado en una causa por “tentativa de hurto”, todo con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1.

El primer procedimiento se realizó el sábado último, alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de las calles Sarmiento y Paraguay, del barrio Centro, donde los investigadores secuestraron el motor de un aire acondicionado, de interés para el esclarecimiento de una causa por Robo con Escalamiento.

Luego, el lunes último, cerca de las 00:25 horas, mientras efectuaban recorridas preventivas por avenida Costanera y calle Santa Fe, del barrio Libertad, los policías observaron a un sujeto que trasladaba un bulto. Al advertir la presencia de los efectivos, el individuo arrojó el elemento y huyó por un paso no habilitado hacia la República del Paraguay.

Como resultado del procedimiento se secuestró una pistola neumática, vinculada a una causa por Hurto.

Finalmente, alrededor de las 01:35 horas, los integrantes de la Brigada concretaron la aprehensión de un hombre en inmediaciones de las calles Rivadavia e Italia, del barrio Centro, por su presunta participación en una causa por Tentativa de Hurto.

En todos los casos se realizaron las actuaciones procesales correspondientes y los secuestros, junto con el detenido, fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de las causas.







