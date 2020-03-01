El gobernador Insfrán recibió al embajador de Turquía en Argentina

Dialogaron sobre las oportunidades para fortalecer los vínculos de cooperación entre la provincia de Formosa y la República de Turquía.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en la Casa de Gobierno al embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak.

Durante el encuentro, que se realizó en la mañana de este miércoles 22, dialogaron sobre las oportunidades para fortalecer los vínculos de cooperación entre Formosa y la República de Turquía, especialmente en materia de comercio, producción, inversiones e intercambio académico.

Así lo destacó el primer mandatario formoseño, quien además subrayó: “Celebramos estos encuentros que promueven el conocimiento, el diálogo y la construcción de nuevos lazos de cooperación, contribuyendo al desarrollo de nuestra provincia”.



