Presentaron la Terminalidad Educativa Nivel Secundario en el Club San Martín

A partir de ahora, se ofrecerá esta posibilidad para que los deportistas de esa institución puedan finalizar con sus estudios secundarios.

En el marco del acto de presentación de la Terminalidad Educativa para el Nivel Secundario en el Club San Martín de la ciudad de Formosa, se destacó que esta iniciativa fue posible gracias a un convenio, mediante el cual se tendrá una extensión áulica del CESEP N° 57 en dicha institución.

El lanzamiento de esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Cultura y Educación, a través del Departamento de Educación Permanente, surgió a partir de las demandas de sumar un espacio de formación, por lo que de inmediato se trabajó en dar respuesta, tal como se hiciera también en el Polideportivo Social y Cultural La Paz.

En ello hizo hincapié el ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, quien asistió a la presentación en la tarde noche del miércoles 10 de junio en la calle Pacífico Scozzina 1200, donde señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que este encuentro fue “muy importante y emotivo”.

Esto se debe a “no solo estuvieron presentes nuestros estudiantes, quienes se caracterizan por ser deportistas, sino también vecinos del barrio San Francisco”.

En tal sentido, “una de las consignas y fuertes del sistema educativo formoseño es acercar la escuelas a las distintas organizaciones comunitarias”, subrayó.

En efecto, desde la gestión del gobernador Gildo Insfrán se impulsa esta iniciativa para lograr que “no se limite la actividad educativa” y, en efecto, “uno de los primeros ámbitos donde se puede lograr esto es en los clubes”. Se responde así a “una demanda concreta de los deportistas, que fueron los que expresaron esa necesidad”.

De manera que “como los formoseños nos caracterizamos por construir en comunidad, la respuesta fue inmediata”, sintetizó, a partir de la cual “se contribuye a la justicia social que es una de nuestras banderas”.

Por eso se ofrece “esta posibilidad también en otros lugares de nuestra vasta geografía”, lo que demuestra que “el sistema educativo tiene capacidad” para atender las necesidades de la población, aseguró Aráoz.

A las palabras del ministro, sumó Marta Núñez, a cargo del Departamento de Educación Permanente del MCyE, que esa “área que tiene la responsabilidad de acercar la educación a los distintos lugares para que jóvenes y adultos, en cualquier situación, tengan la oportunidad de acceder al derecho a la educación”.

Y comentó que “con el CESEP N° 57 estamos desarrollando este tipo de convenio con el Club San Martín” a partir del cual “podrán terminar los deportistas su educación secundaria y así seguir avanzando en su actividad a la vez que cumplir con la educación obligatoria”.

Del mismo modo, la profesora Teresa Zárate, directora del Centro CESEP N° 57, a su turno, dijo que esta inauguración de la extensión áulica representaba “un orgullo”, al punto tal que “fue un honor para mí como directora representar a este proyecto que no solo significa estar abriendo aulas, sino que también puertas de conocimientos, con miras al crecimiento personal a futuro para la inserción en el mundo laboral”.

En principio, informó: “Contamos con 43 alumnos en el Club San Martín, de los cuales 24 cursan tercer año, 12 segundo año y los demás el primer año”.

Por último, Grisel Cardozo, presidente de la institución deportiva, expresó que se logró cumplir “un sueño muy anhelado”, ya que “tratamos siempre de respetar las siglas del club, social, cultural y deportivo.

En base a ello, “se trabaja mucho en la formación de la disciplina, pero primero en lo personal y después lo estrictamente deportivo”, acentuó, agregando, por último, que “la terminalidad educativa ya vino para quedarse en el Club San Martín”.



