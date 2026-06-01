La Policía investiga la muerte de una mujer - hallaron un feto en el vehículo en el que la trasladaron al hospital

Uniformados de la Subcomisaría República Argentina investigan las circunstancias que derivaron en el ingreso sin signos vitales de una mujer de 40 años al Hospital Distrital Nº 8 de esta ciudad capital.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:30 horas, cuando personal policial acudió a un requerimiento en el Hospital Distrital N° 8, por el ingreso de una mujer que fue trasladada por su pareja en un automóvil particular marca Ford Ecosport.

Según las actuaciones preliminares, la mujer fue asistida de inmediato por profesionales médicos, quienes constataron que no tenía signos vitales al momento de su ingreso.

En el marco de las diligencias ordenadas por la Justicia provincial, minutos más tarde se convocó a personal de Bomberos y de la Policía Científica para profundizar las tareas periciales.

Durante la inspección del vehículo, los peritos documentaron el hallazgo de un feto en el interior del automóvil.

Ante la gravedad del caso, las autoridades judiciales de turno dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia, además de la inspección integral del vehículo y del domicilio de la pareja.

En tanto que personal de Policía científica realizó tomas fotográficas, levantamiento de rastros y demás diligencias técnicas, mientras la investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer y el presunto hecho de aborto. (Con foto)







