Investigan presunto caso de maltrato infantil: hay dos detenidos y un niño internado en grave estado

• El menor fue derivado desde el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” a La Madre y el Niño de la ciudad de Formosa. También se detectaron inconsistencias en el relato inicial de los adultos responsables

Efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera pusieron a disposición de la Justicia provincial a dos personas, en el marco de la investigación de un presunto caso de maltrato infantil.

El hecho tiene a un niño de siete años que fue derivado del Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda al Hospital de La Madre y el Niño de la ciudad de Formosa con graves lesiones en la cabeza.

Este viernes último, alrededor de las 15:20 horas, el pequeño fue trasladado de urgencia por su madre desde una vivienda ubicada en el barrio Obrero, de la segunda ciudad.

En un primer momento, la mujer manifestó que el niño había sufrido una caída accidental desde una cama cucheta mientras jugaba con sus hermanos.

Sin embargo, durante las actuaciones judiciales y policiales surgieron inconsistencias en esa versión, debido a que en la inspección realizada en el domicilio el personal de Policía Científica constató que en la habitación señalada no existía ninguna cama cucheta, sino un somier de dos plazas.

Además, durante la pericia se hallaron manchas pardo rojizas similares a sangre en distintos sectores de la vivienda, entre ellos una pared, un trapo de piso y una prenda de vestir, elementos que fueron secuestrados para su análisis.

El informe médico de los profesionales del Hospital de Clorinda reveló que el niño presentaba un “Traumatismo encéfalo craneano grave, convulsiones, alteración del estado de conciencia y una herida cortante sangrante en la región parietal izquierda”.

Debido a la complejidad del cuadro, el menor de edad fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa, donde permanece internado bajo estricta observación médica.

Ante los indicios reunidos, la Justicia provincial ordenó la demora de la pareja de la madre del menor, mientras que también se dispuso la aprehensión de la progenitora del niño, en el marco de la causa por “Lesiones graves” y el presunto maltrato.

En paralelo, organismos de protección de la niñez intervinieron para resguardar a los otros tres menores del grupo familiar, quienes quedaron bajo guarda tutelar provisoria de un familiar.

La causa continúa en plena etapa investigativa, con intervención de la Justicia, para esclarecer las circunstancias en que el niño sufrió las graves lesiones.