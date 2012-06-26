Formosa es la provincia del país con menores deudas medianas de hogares y familias

Desde la consultora Politiké explicaron que las deudas medianas reflejaron que en la totalidad de las jurisdicciones del país las familias y empresas presentaron moras para abril del 2026. Dicha medición hace referencia al punto medio estadístico de las obligaciones financieras (créditos, tarjetas, préstamos). De tal modo que, en la provincia argentina que mayor deuda reflejó para abril del 2026 fue Tierra del Fuego con 1.126.000. Mientras que, en el otro extremo en la provincia con menor deuda mediana de empresas y hogares se ubica la provincia de Formosa con 457.000.





Salario Mínimo, Vital y Móvil





Por otra parte, al observar el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en la Argentina se puede apreciar que su poder adquisitivo se redujo durante el mes de abril del 2026 un -1,0%. Además, si se analiza el SMVM desde diciembre del 2023 se puede apreciar que se inicia un prolongado proceso de merma del valor del real, tal es así que se contrajo el 15% acompañado por la aceleración inflacionaria y que posteriormente en enero del 2024 la caída fue aún mayor llegando al 17%. Más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales entre noviembre del 2023 y abril 2026 el salario mínimo real acumulo una caída de 39,3%. Por otro lado, el salario mínimo en términos reales de abril de 2026 se ubicó en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 66% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo.









El superávit primario y los pasivos ocultos del Tesoro Nacional





El superávit primario, bandera política del gobierno nacional, entre los meses de enero y abril del corriente año, ha tenido un resultado acumulado de $ 6,49 billones. Vale destacar que el mencionado superávit fue consecuencia del gran ajuste que el presidente Javier Milei lleva a cabo desde que asumió el cargo en diciembre de 2.023. Existe un debate entre economistas sobre la veracidad del superávit fiscal, ya que algunos aducen que si se contabiliza el costo de intereses de la deuda acumulada, el superávit financiero no existiría. La denominada contabilidad creativa del gobierno nacional este año oculta un total de $17,22 billones en intereses otorgados no registrados durante los cuatro primeros meses del este año y $107 billones desde abril del 2024, mes del traspaso del pasivo del BCRA al Tesoro Nacional. Durante este año la acumulación de intereses capitalizables está cercano a triplicar al superávit primario. Lo que antes era el déficit cuasi fiscal del BCRA (mayor cantidad de pasivos que de activos) en la actualidad son intereses a pagar no registrados por el Tesoro. Por lo tanto, para el pago de los mismos se utiliza o utilizaría dinero obtenido del superávit primario.









Evolución del IPI Manufacturero: Desempeño Industrial y Análisis Sectorial

Según el informe del INDEC, la industria manufacturera continuó mostrando signos de debilidad en abril de 2026. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) registró una caída interanual del 2,8%, mientras que la serie desestacionalizada retrocedió 2,1% respecto de marzo. Además, en el acumulado de enero a abril, la producción industrial presentó una contracción del 2,4% en comparación con el mismo período de 2025. De las dieciséis divisiones industriales relevadas, doce registraron caídas interanuales. Entre los sectores más afectados se destacaron maquinaria y equipo (-20,2%), productos textiles (-22,2%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), industrias metálicas básicas (-11,2%) y vehículos automotores, carrocerías y autopartes (-10,7%). También se observaron retrocesos en productos minerales no metálicos (-6,4%) y caucho y plástico (-5,1%). En conjunto, los resultados reflejan que la industria argentina continúa atravesando un escenario de bajo dinamismo, con retrocesos generalizados en actividades vinculadas a la inversión, la construcción, el consumo de bienes durables y la producción automotriz. Si bien algunos indicadores muestran cierta estabilización, la caída mensual y el retroceso acumulado evidencian que la actividad manufacturera sigue operando en un contexto de demanda limitada.









BCRA: Morosidad de las Familias Argentinas





Los datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman una situación crítica en la microeconomía: marzo ha marcado otro récord histórico en el porcentaje de irregularidad en el pago de préstamos personales e iguala el récord de morosidad en el pago de tarjetas de crédito por parte de las familias argentinas. La realidad de los hogares muestra un severo deterioro que se traduce en la incapacidad de honrar sus deudas. El informe del BCRA es contundente: El ratio de irregularidad para préstamos personales alcanzó el 14,2% en marzo, continuando una tendencia alcista que lo lleva a máximos históricos. La morosidad en tarjetas de crédito se ubicó en el 10,6%, repitiendo el pico del mes anterior, también sin precedentes. Ambos indicadores reflejan un deterioro continuo que se aceleró notablemente a partir de marzo de 2025, triplicando y cuatriplicando los ratios de irregularidad de las familias en el último año. Esta escalada en la mora se da tras quince meses consecutivos sin retrocesos, lo que evidencia un problema estructural en los ingresos familiares frente a un contexto macro económico desafiante. El incremento de la morosidad es el síntoma más crudo del desajuste entre salarios, tasas de interés e inflación. El endeudamiento dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados. Se estima que un hogar promedio adeuda a entidades bancarias y no bancarias un monto que equivale a más del 130% de su salario mensual, el nivel más alto desde la pandemia. La morosidad se dispara en un marco de altas tasas de interés y un Costo Financiero Total (CFT) que supera ampliamente el 100% anual. La caída del salario real y las elevadas tasas generan una brecha inmanejable entre los ingresos en los hogares y lo que deben pagar, llevando a un círculo vicioso donde pagar el mínimo de la tarjeta se convierte en una trampa de financiamiento a tasas altísimas. La profundización de la recesión y el encarecimiento del costo de vida se suman al deterioro de la calidad del empleo, con un aumento en la informalidad y el trabajo por cuenta propia. Estos factores reducen aún más la capacidad de pago de las familias. En resumen, mientras el indicador de actividad general ofrece una imagen parcial, la realidad en la "economía real" de las familias refleja un colapso financiero doméstico, con la deuda transformándose en un peso insostenible para millones de argentinos.































