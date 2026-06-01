Cattáneo presentó "El Poder de Ser Vos", un espacio de reflexión e intercambio para mujeres

La Cámara de Emprendedores de Formosa, presidida por Paula Cattáneo, llevó adelante el encuentro "El Poder de Ser Vos", una propuesta pensada como un espacio de reflexión, inspiración e intercambio entre mujeres. La actividad se realizó en el local gastronómico Aratiri y reunió a mujeres de distintos ámbitos de la ciudad.

La charla propuso un encuentro entre mujeres que, desde sus distintas profesiones y experiencias de vida, se han convertido en referentes en sus ámbitos y hoy acompañan, inspiran y tejen redes con otras mujeres. A través de sus testimonios y conocimientos, compartieron herramientas, aprendizajes y experiencias vinculadas al desarrollo personal y profesional.

En esta primera edición participaron Antonella Maglietti, especialista en imagen y liderazgo, y Evelyn Olmedo, psicoterapeuta integrativa, quienes abordaron distintas temáticas orientadas al bienestar, la confianza personal y el fortalecimiento de las capacidades individuales desde adentro hacia afuera.

"Quiero agradecer al gobernador Gildo Insfrán y al intendente Jorge Jofré, porque esta Cámara nació con su acompañamiento", expresó Cattáneo.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios donde las mujeres puedan encontrarse, compartir experiencias, construir vínculos y fortalecerse mutuamente a través del intercambio de saberes y vivencias.



