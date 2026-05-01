Avanzan los preparativos para la 12° Feria Ganadera Paippera en La Diosa

Será en el predio de la Asociación “6 de Enero”. Allí, distintos organismos del Estado se encuentran trabajando para poner todo en condiciones.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, conversó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) acerca de 12° Feria Ganadera Paippera que se llevará cabo el próximo miércoles 10 de junio en el paraje La Diosa, una comunidad rural ubicada en el centro oeste provincial, a unos 53 kilómetros al noroeste de Las Lomitas.

“Ya llegó el equipamiento de la Dirección de Vialidad Provincia (DPV) para realizar el trabajo de limpieza y acondicionamiento del sector de estacionamiento para el ingreso de los camiones”, comentó Casco.

También, indicó que tanto el PAIPPA como el Ministerio de Producción y Ambiente trabajan de manera coordinada en la carga de los paneles y el traslado de los corrales móviles. “Estamos en pleno movimiento para poder vivir una nueva fiesta del Modelo Formoseño”, subrayó.

En ese sentido, destacó que en este remate participarán productores de diferentes localidades vecinas como Posta Cambio Zalazar, Fortín Lugones, San Martín Dos, entre otras. También una asociación civil con jóvenes ganaderos de la comunidad Pilagá y de Campo del Cielo, que llevarán terneros y novillitos.

“Será un verdadero remate regional”, acentuó y remarcó que en estos espacios de comercialización promovidos por el Gobierno provincial no hay intermediarios, lo que permite que los productores puedan vender a precios mucho más económicos que en otros remates.

“El Gobierno planifica y ejecuta estas ferias ganaderas” en todo el territorio provincial, hizo notar al concluir.







