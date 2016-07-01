RENATRE participó del Encuentro de Jóvenes Ateneístas de CHAFOR en Pirané

El pasado domingo, RENATRE Delegación Formosa participó del Encuentro de Jóvenes Ateneístas de CHAFOR, realizado en las instalaciones de la Sociedad Rural de Pirané, en la localidad de Pirané, Formosa. La jornada reunió a jóvenes representantes de las provincias de Formosa y Chaco, quienes se preparan para convertirse en futuros dirigentes gremiales y referentes del sector agropecuario.

En este marco, representantes del Registro fueron invitados a disertar con el objetivo de dar a conocer el trabajo que desarrolla RENATRE en todo el territorio, destacando su rol en la promoción del trabajo rural registrado, la protección de los derechos de los trabajadores y el fortalecimiento de las relaciones laborales en el sector.

Durante el encuentro, se presentaron además dos nuevas herramientas impulsadas por el organismo: la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles y el Programa de Empleo Rural, iniciativas orientadas a promover mejores condiciones laborales, fomentar el empleo registrado y contribuir al desarrollo sostenible de la actividad rural.

Los participantes pudieron conocer en profundidad las funciones y objetivos de RENATRE, interiorizarse sobre estas nuevas propuestas y despejar dudas a través de un espacio de intercambio abierto y participativo. Asimismo, se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del Registro, permitiendo desmitificar conceptos y reforzar la importancia de acercarse al organismo para impulsar mejoras en las relaciones laborales, siempre en el marco de la normativa laboral rural vigente.

Desde RENATRE destacaron el compromiso y el interés demostrado por los jóvenes asistentes, valorando estos espacios de formación y diálogo como fundamentales para construir una dirigencia comprometida con el desarrollo del sector agropecuario.

Finalmente, se informó que el Registro estará participando próximamente del Encuentro de Ateneos del Norte Grande, que se llevará a cabo en la ciudad de Formosa, organizado por la Sociedad Rural de Formosa, continuando así con su tarea de difusión, capacitación y fortalecimiento institucional junto a las nuevas generaciones del campo argentino.



