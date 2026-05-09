Detuvieron a cuatro sujetos, recuperaron bienes y secuestraron estupefacientes

• Se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, aprehendieron a cuatro hombres, secuestraron marihuana y múltiples elementos que interesan en la investigación de un caso de “Hurto”, durante un allanamiento en una vivienda del barrio 20 de Julio, de esta ciudad.

El mandato judicial se realizó en la mañana del martes último, cuando los investigadores dieron cumplimiento a una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, tras una exhaustiva tarea investigativa relacionada a un hecho contra la propiedad.

En medio de las pesquisas, los investigadores establecieron la posible vinculación de los moradores del inmueble con al menos dos hechos delictivos ocurridos recientemente en el mismo barrio, vinculados a la sustracción de bienes.

En la requisa, los policías secuestraron herramientas, gatos hidráulicos, baterías de vehículos, autoestéreos, una rueda de auxilio, más de 400.000 pesos en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

En una de las habitaciones de la casa, los policías encontraron una cédula de identificación de una motocicleta Mondial de 110 cilindradas, que registraba pedido de secuestro por haber sido sustraída en agosto de 2025.

También detuvieron a un hombre, de 28 años, tras un frustrado intento de fuga.

Además, detuvieron al propietario de la vivienda y a otro sujeto, luego de hallarse envoltorios con marihuana en una de las habitaciones, dándose inmediata intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Por otra parte, durante la identificación de las personas en el lugar, los investigadores establecieron que otro de los sujetos registraba pedido de captura activo que data del 2019, en una causa judicial por “Robo a mano armada y lesiones”.

El operativo contó con la colaboración del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales; mientras que las documentaciones estuvieron a cargo del personal de Policía Científica.

Los cuatro detenidos y todos los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.