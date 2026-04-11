El Gobernador se reunió con kinesiólogos en su día

Dialogaron sobre el crecimiento del sistema de salud pública provincial y los desafíos que atraviesan.

En la mañana de este lunes 13 de abril, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno al Equipo de Kinesiología del Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón".

Durante el encuentro dialogaron sobre el crecimiento del sistema de salud pública en la provincia y los desafíos que atraviesa, “destacando la atención, el acompañamiento y el amor brindado a sus pacientes”, dijo Insfrán.

Asimismo, en su día, saludó a todos los kinesiólogos y kinesiólogas de Formosa; y les agradeció “por su aporte a la salud y bienestar de nuestra comunidad”.

El Día del Kinesiólogo se conmemora cada 13 de abril porque es el aniversario de la creación de la primera escuela universitaria de kinesiología, que se inauguró en el año 1937.

Los primeros antecedentes que marcaron la necesidad de esta profesión en Argentina se produjeron en 1904, cuando la doctora Cecilia Grierson, primera mujer médica el país y América del Sur, empezó a dar cursos de kinesiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

Luego, en 1922, se comenzó a dictar un curso de Kinesiterapia, cuya duración era de dos años. Fue a partir del pedido del doctor Octavio Fernández, quien es considerado el primer “maestro” de esta profesión en el país, ya que inauguró la primera Escuela de Kinesiología en la Argentina y fue una persona clave en la lucha para que se vuelva una profesión.

Años después, en 1950, el entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, firmó el decreto 8648, por el cual designó esta fecha como el Día del Kinesiólogo.



