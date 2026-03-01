La Policía provincial desplegará un amplio operativo de seguridad vial durante la Semana Santa

Los conductores deberán contar con la documentación vehicular y personal correspondiente, circular con precaución y además se realizarán los operativos de alcoholemia pertinentes.

El director de Policía de Seguridad Vial, el comisario mayor Rubén Meza, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre las medidas que se llevarán a cabo durante estos cuatro días de descanso por la festividad cristiana de Semana Santa.

En ese sentido, indicó que se diagramó un dispositivo debido a “la gran circulación de vehículos que habrá en las rutas nacionales y provinciales, como así también en las ciudades”, señaló y remarcó que “todos los operativos serán realizados en coordinación con las dependencias jurisdiccionales”.

“Las recomendaciones son las de siempre, que es contar con la licencia de conducir, el Documento Nacional de Identidad (DNI), las documentaciones del vehículo que son cédula verde, seguro del automotor y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)”, agregó.

También, remarcó que la cantidad de ocupantes debe ser la capacidad que establece el vehículo y que todos deben tener puesto el cinturón de seguridad.

Además, confirmó que “se realizarán los controles de alcoholemia” y, sobre ello, explicó que “primeramente se utilizará el alómetro, que es un aparato que detecta si la persona pudo haber ingerido o no bebida alcohólica, en el caso de abordar un resultado positivo, se procede a la realización del alcohotest que es el mide la graduación de alcohol en sangre que tiene el conductor”, cerró.



