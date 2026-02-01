La empresa Godoy ofrecerá servicios especiales este fin de semana por la Fiesta Nacional de la Corvina de Río

Desde el Gobierno de Formosa dan a conocer los horarios de los colectivos que saldrán de la ciudad de Formosa como de regreso desde la Villa Turística.

El doctor Pablo Córdoba, director de Transporte de la provincia de Formosa, informó que se diagramó un sistema de servicios especiales para la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río en la localidad de Herradura, reconocida como el Jardín de la provincia, a desarrollarse este fin de semana, sábado 7 y domingo 8.

Esto consiste, básicamente, en que se reforzaron los horarios habituales que hay de Formosa Capital a Herradura, “ya que existen servicios diarios que hacen ese recorrido, tanto de ida como vuelta”, explicó el funcionario.

En ese marco, resaltó que “se logró un acuerdo con la empresa Godoy”, que ofrecerá estos servicios.

El sábado 7 los horarios de salidas serán a las 13 y a las 20 horas; este último se diagramó porque habrá una presentación artística, con el festival de música y sabores, que será en la Plaza Unidad Nacional, a partir de las 20 horas.

Allí estarán en el escenario Hernán Arias, Los Charros, Leonor Francis Benítez, entre otros artistas de excelencia. A esto se sumará el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE).

Por ese motivo, los colectivos quedarán apostados en Herradura hasta que finalicen los números artísticos.

Se diseñó estos dos horarios de salida desde la ciudad de Formosa teniendo en cuenta “en el caso de aquellas personas que ya se quieren ir a pasar el día y participar de la previa del evento”.

Y el domingo 8–siguió detallando-, que es el día más importante, con el concurso de la pesca de embarcada a remo, las salidas desde Formosa, desde la plaza San Martín (frente al Ministerio de Turismo, ubicado en la calle José María Uriburu 820), tendrán los horarios: 8, 11,13 y 16 horas.

Mientras que, los regresos desde Herradura a Formosa capital, están fijados a las 10, 13 y 20 horas.

El costo del pasaje será de $ 6.500 y los menores de cinco años no abonarán el boleto de colectivo.

Después Córdoba señaló que este servicio especial se logró acordar tras las reuniones que se llevaron a cabo la semana pasada, de las cuales “participaron todas las áreas del Gobierno provincial”.

Fue en ese contexto que “se confirmó que el transporte, una vez más, se suma a este evento tan importante para todos los formoseños”, acentuó al resaltar haber alcanzado este acuerdo con la empresa Godoy y así, nuevamente, se “garantizará a las personas, que no cuentan con un medio propio de movilidad, poder ir a esta fiesta tan linda”.

La clásica alegría

En la Villa Turística, donde se concentrará la atención este fin de semana, ya se vive con gran expectativa, tal como ocurre “siempre”, manifestó por su parte el intendente Ernesto Heizenreder, quien incluso expresó que se trata de “la clásica alegría que vivimos en estos tiempos”.

También comentó que se avanza con los últimos detalles de los preparativos, trabajando en ello “de manera intensa, ya sea en el ámbito de los que son emprendedores, gastronómicos, artesanos, también los espacios de alojamiento”.

Así también lo que será el festival, por tanto, en suma “el conjunto de los herradureños, junto con el Gobierno de Formosa”, aguarda la Fiesta Nacional de la Corvina de Río en una nueva edición, donde se acondiciona “la zona de pesca” conjuntamente con la “planificación de la parte deportiva”, añadió el jefe comunal.

En ese sentido, trajo a colación que debido a que se “transita una bajante pronunciada” se decidió “por seguridad evitar la pesca de embarcada a motor, a la vez que esta medida obedece también a cuidar nuestro medioambiente”.

Esto desde hace tres años que se viene sosteniendo, es por eso que, subrayó que “la pesca de embarcada a remo es una modalidad que gusta” teniendo cada vez más participantes.

Prueba piloto y disponibilidad hotelera

Por su parte, la licenciada Mónica Ojeda, directora de Promoción y Desarrollo Turístico de la provincia, indicó que, en un trabajo mancomunado con la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), están realizando pruebas del sistema de cómputo para “brindar mayor seguridad y transparencia en los resultados de la competencia”.

“Tenemos una prueba, un sistema de cómputo que nos arroja los resultados en minutos, una vez que se realiza la medición de las piezas capturadas, así que estamos probando que la conectividad, el sistema, todo esté a punto para que el domingo tengamos una jornada exitosa”, sostuvo.

Además, la funcionaria anticipó que “se están agotando la mayoría de las plazas” en las cabañas de Herradura pero, dijo, que los interesados pueden consultar en la página del Ministerio de Turismo acerca de la distribución hotelera y espacios para acampar, aunque, sugirió, “no dejen de reservar para no quedarse sin lugar”.

“Igual estamos a 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Formosa, donde también tenemos una plaza hotelera bastante variada para los que quieran ir y venir durante las jornadas”, señaló.



