RENATRE Formosa invita a participar de la capacitación de RCP y Primeros Auxilios

RENATRE Delegación Formosa, a través de su delegada, la ingeniera Karina Vega, invita a la comunidad a participar de la Capacitación de RCP y Primeros Auxilios, que se realizará el miércoles 18 de febrero, de 08.30 a 10.30 horas, en el Predio ferial de la Sociedad Rural de Formosa.

La jornada tiene como objetivo brindar herramientas básicas para la actuación ante emergencias, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud en el ámbito laboral y comunitario.

La actividad es abierta y gratuita.

Informes:

RENATRE Delegación Formosa – formosa@renatre.org.ar – Arenales 865, planta baja – Tel. 0370 4422144.