Fundación brindó atenciones en la preparación del inicio del ciclo lectivo

En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano, ofrecieron atención sanitaria a niños que volverán en pocos días a la escuela.La Fundación para la Asistencia Solidaria encabezó este miércoles un espacio de atención solidaria denominado “Vuelta al Cole” en el barrio Antenor Gauna.La acción es un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco del programa “Fortalecimiento Comunitario” que impulsa la fundación.

Durante la tarde, niñas, niños y jóvenes pudieron acceder a distintos controles y certificaciones con la Libreta de Salud Escolar, fundamentales para el inicio del ciclo lectivo.

La jornada de fortalecimiento comunitario también contó con una charla de salud bucal destinada a los más pequeños con una mirada preventiva a cargo de odontólogos, como también se completaron carnets de vacunación, completando el calendario.

Además, se dispusieron espacios de atenciones en Psicología y Psicopedagogía, que permitieron acompañar e identificar situaciones vinculadas a la salud mental y al desarrollo escolar.

El equipo de Nutrición realizó controles de talla y peso, brindando orientación para el crecimiento saludable de niñas y niños, mientras que los médicos cardiólogos realizaron a cada niño el control y un electrocardiograma.

La oportunidad fue propicia también para compartir una merienda saludable, fortaleciendo el encuentro comunitario y reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de contención, prevención y cuidado para todos.

“Todo esto es posible gracias a la decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán de acompañar permanentemente a la población y al compromiso con la salud pública, quien impulsa políticas que priorizan el bienestar de cada formoseño y formoseña” explicó la diputada provincial Blanca Denis, referente de la Fundación.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) agradeció a los equipos de profesionales que se sumaron al trabajo solidario y ratificó que esta acción demuestra que “en Formosa tenemos una realidad totalmente diferente a la que se vive el resto del país, porque nadie está ajeno a esta política de exclusión que lleva adelante el Gobierno nacional, con quita de derechos y recorte hacia los sectores más vulnerables”.

Marcó que en Formosa se vive la contracara de lo que ocurre en el resto del país, ya que se brindan atenciones gratuitas a todas las edades, señalando que en caso de que los médicos detecten alguna patología que requiera atención, son derivados a los Centros de Salud, o bien a alguno de los hospitales de referencia.

“Es decir, es un trabajo articulado donde los médicos ponen la mejor predisposición y donde todos nos convertimos en militantes del Modelo Formoseño” expresó.

En tanto, el arquitecto Edgar Pérez, titular del Instituto de Asistencia Social, puso de relieve este tipo de atenciones brindadas a la comunidad, y señaló que se trata de un trabajo comprometido de militantes del Modelo Formoseño, acompañando a las familias.











