Beneficiarios de la flamante pileta terapéutica coincidieron en que esta obra “nos cambia la vida”

Personas mayores que asisten a las diferentes Casas de la Solidaridad, que hay en todos los barrios capitalinos, concurrieron a la inauguración del flamante gimnasio con pileta terapéutica de la Casa del Guadalupe que ocurrió en la mañana de este viernes 6 con la presencia del Gobernador y, al conversar con AGENFOR, coincidieron en que esta nueva obra, junto con las demás políticas pensadas para ellos, “nos cambia la vida”.

En ese marco, Rosalía, beneficiaria de dicha sede, celebró la visita de Insfrán en la jornada por ser “muy gratificante” ya que “siempre lo recibimos con mucho cariño porque es lo que se merece”.

“Estoy muy feliz por la pileta, por mis compañeros y de otras casitas que van a venir a compartir con nosotros, eso es buenísimo para mucha gente que no tiene posibilidad”, consideró.

Asimismo, recordó que se integró a “la casita” después de la Pandemia y aseguró que “me recibieron muy bien tanto el personal como mis compañeros” por lo que dijo estar “muy agradecida con ellos”.

“Soy parte de la familia, me toca hacer la oración todos los mediodía y cantamos, bailamos, la pasamos re lindo”, manifestó.

Por su parte, Keli del barrio Fontana, quien también asiste al mismo establecimiento, señaló que “estábamos esperando con ansias esta inauguración”.

“Esto es un centro de recreación que levanta a las personas de la tercera edad con mucha energía, animo, la gente que trabaja aquí son espectaculares, muy buenas, amables, nos ayudan a todos, en lo que necesitemos siempre están, nada más que palabras de agradecimiento porque nos cambia la vida”, aseguró.

Y relató la historia de una de sus pares quien padece Alzheimer “y estaba con estado depresivo pero desde que vino acá le cambió, está alegre, contenta, le dan ganas de bailar”.

En esa línea, Milton del barrio Vial, que concurre a la Casa de la Solidaridad del Venezuela, indicó que “la casita es muy buena” porque “nos divertimos, tenemos una encargada mbareté, y vamos a desayunar, comer, compartir y volvemos a casa”.

“Hice muchos amigos de todas las casas de la solidaridad y estamos contento con lo que tenemos, muchas cosas hizo el Gobernador por nosotros y sigue haciendo igual que el administrador (Hugo) Arrúa”, sostuvo.

Por último, la responsable de la Casa de la Solidaridad del barrio Obrero opinó que, con estas nuevas instalaciones, “nuestros abuelos van a poder disfrutar todos los días de su colonia de vacaciones en este lugar”.

“Tuvimos una visita de unas personas de Córdoba que estuvieron admirando nuestro Parque Acuático y nos decían que disfrutemos día a día de lo que tenemos porque en otras provincias se paga por esto”, contó.

Y reflexionó que “a nivel nacional es un desastre” la situación que atraviesan las personas mayores, por lo que sugirió que “valoremos lo que en Formosa se hace por ellos”.

“Acá están contenidos en las Casas de la Solidaridad todos los días, no se cierran, tienen su espacio de contención, de encuentro y obviamente su vianda todos los días”, garantizó.

Y cerró: “A la del barrio Obrero asisten 50 personas todos los días y no se cierra ni en verano; cuentan, aparte de la comida, con actividades como colonias de vacaciones y ahora estamos preparando la fiesta por San Valentín”.



