Una historia de esperanza: Fidelina recibió una nueva oportunidad de vida

La adolescente de 14 años fue trasplantada con éxito tras un mes en lista de espera, gracias al trabajo interdisciplinario del sistema de salud provincial y la solidaridad de las familias donantes.

Fidelina es de la comunidad wichi, Colonia Pescado Negro, y hoy representa una historia de superación que inspira. Hace un mes, esta adolescente recibió un trasplante renal que le devolvió la esperanza y la posibilidad de una vida plena.

Su caso comenzó cuando fue derivada del Hospital La Madre y el Niño al Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón", donde los especialistas le diagnosticaron insuficiencia renal crónica terminal secundaria a Glomerulonefritis Crescéntica. Desde entonces, debía someterse a hemodiálisis tres veces por semana como terapia de reemplazo renal.

El caso de Fidelina requirió un abordaje integral, por lo que el área de Pediatría del Hospital de Alta Complejidad trabajó en conjunto con los servicios de Diálisis, Asistente Social y Nutrición para brindarle el mejor tratamiento posible. Cabe destacar que este es el único centro habilitado en la Provincia para atender pacientes pediátricos que requieren diálisis.

El Gobierno provincial asumió todos los gastos del tratamiento de la menor, permitiendo que en agosto ingresara a la lista de espera nacional de trasplantes. En tiempo récord, apenas un mes después, en septiembre, se concretó la intervención en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Este logro no hubiera sido posible sin la decisión solidaria, altruista y desinteresada de familias que, en momentos de profundo dolor, optaron por la donación de órganos. Su gesto permitió que Fidelina y otros pacientes como ella puedan mejorar significativamente su calidad de vida.

La inversión en salud pública por parte del Gobierno provincial resulta fundamental para que estas acciones se concreten y más pacientes accedan a tratamientos de alta complejidad que transforman radicalmente sus vidas.

A lo largo de todo su tratamiento, Fidelina demostró una fortaleza admirable. Su entusiasmo y sus ganas de seguir adelante fueron más fuertes que cualquier adversidad. Hoy, recuperándose favorablemente de la cirugía, esta joven qom es un fiel reflejo de que, con el apoyo adecuado y la voluntad de luchar, se puede vencer incluso los pronósticos más difíciles.

Su historia nos recuerda la importancia de la donación de órganos y el valor del trabajo coordinado entre las instituciones de salud para garantizar el derecho a la vida y al bienestar de todos los ciudadanos, sin distinción.



