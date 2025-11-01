Turismo municipal realizó visita guiada a estudiantes del interior provincial

Un grupo de estudiantes de la EPEP N.º 310 “Joaquín Víctor González”, ubicada en el paraje Las Lolas, de Villa General Güemes, realizó una visita educativa a la ciudad de Formosa, orientados por guías de la Dirección de Turismo de la Municipalidad capitalina.

La delegación, integrada por 15 alumnos, 5 docentes acompañantes y varios padres, arribó desde tempranas horas al Centro Juan Pablo II, donde fueron recibidos para iniciar la jornada. Entrada la mañana, los visitantes iniciaron su recorrido por distintos puntos de interés de la capital provincial, en el marco de una actividad destinada a promover el intercambio cultural y el conocimiento de espacios urbanos y recreativos.

El grupo, guiado por Sofía Núñez y Víctor Aguirre, responsables de coordinar la actividad y asistir al contingente, compartió luego un almuerzo en el Paseo del Río, donde disfrutaron de una comida al aire libre, coronando con un momento ameno la esperada visita.

La experiencia fue celebrada por los docentes y familiares, destacando la importancia de estas salidas para fortalecer los vínculos y ampliar el horizonte educativo de alumnos de distintas localidades de la provincia.



