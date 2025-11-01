El Municipio reitera a los vecinos que eviten adquirir un inmueble sin asesoramiento previo

Desde la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales del municipio capitalino insisten a los vecinos y vecinas que eviten adquirir un inmueble sin asesorarse previamente en las oficinas del área comunal para no ser víctimas de estafas.

Al respecto, el responsable de dicha Dirección, Rubén Duré, remarcó que “gracias a las advertencias que hemos realizado anteriormente, muchas personas se acercaron para asesorarse antes de comprar un inmueble, y ahí pudimos constatar que hay muchos loteos clandestinos. A raíz de ello, comenzamos a labrar actas de infracción para que los pongan en regla”.

“También pudimos verificar que continúan las estafas, sobre todo en el Lote 33, que está próximo al barrio Luján, en la Jurisdicción Cinco. Venden terrenos a precios irrisorios, lo que da claras señales de que los que los venden no son los propietarios, y los están estafando”, añadió el funcionario.

Para evitar que sean estafados, Duré sugirió a los vecinos que se acerquen a las oficinas del área comunal, ubicadas en la intersección de las calles Fotheringham y Fortín Yunká, de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 14 a 20 horas, con la ubicación exacta del lote en cuestión para obtener la información precisa sobre quién es el titular legítimo, cuál es la deuda de los impuestos inmobiliarios y si existe algún plano de mensura, entre otras cosas.



