Subcomisaría República Argentina: Recuperaron varios objetos sustraídos

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”

Efectivos de la brigada investigativa de la Subcomisaría República Argentina secuestraron tres perfiles sustraídos y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

Los policías realizaban tareas de investigación el lunes último, en una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Durante esa actividad establecieron que los objetos de valor fueron comercializados en una vivienda y se dirigieron al lugar.

Allí se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien entregó los tres perfiles, aclaró que los compró de buena fe y que desconocía de la procedencia ilegal de los mismos.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras sigue la investigación para detener al presunto autor del ilícito. (Con foto).



