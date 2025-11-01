Detuvieron a un sujeto y recuperaron cuatro equinos

• Se desplegó una rápida y eficiente intervención

Integrantes del Destacamento El Bañadero aprehendieron a un abigeo y secuestraron dos caballos y dos yeguas, en la colonia El Bellaco.

El lunes último, los uniformados tomaron conocimiento de la sustracción de los equinos de un establecimiento ganadero de la mencionada colonia e iniciaron la investigación.

De inmediato fueron al lugar, distante a 22 kilómetros de la dependencia policial, y realizaron seguimientos de huellas durante varias horas que permitió encontrar los equinos

Luego con los datos obtenidos, se estableció la identidad del presunto autor, quien minutos después fue detenido en la vía pública.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.

Las yeguas y los caballos fueron entregados a su propietario, quien agradeció el ágil y eficaz procedimiento policial.



