Se realizó operativo de castración y atención veterinaria en el Simón Bolívar





Durante la jornada del jueves, el equipo de veterinarios de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina estuvo presente en el barrio Simón Bolívar para brindar los servicios de castración, vacunación antirrábica, desparasitación, atención primaria y asesoramiento legal.

Se realizaron 70 castraciones, 182 vacunación antirrábica, 150 desparasitaciones y 58 atenciones veterinarias.

Respecto a este operativo integral, realizado en el predio del Polideportivo Municipal de dicho conglomerado, la responsable del área comunal, Catalina Espinoza, manifestó: “Todos los servicios que habitualmente brindamos en todos los puntos que nuestra área tiene en varios puntos fijos se ofrecieron este jueves, en el barrio Simón Bolívar, con muy buena repercusión. Se acercaron muchísimos vecinos y eso es muy alentador, ya que significa que se interesan en la salud y el cuidado de sus animalitos”.

La funcionaria destacó que “si bien tenemos un punto fijo de atención en el barrio República Argentina, entendemos que hay gente que no pude llevar a sus animales hasta ese lugar, ya sea porque son grandes, tiene varios o no tiene vehículo, por eso el servicio que brinda el Castramóvil es fundamental para lograr la accesibilidad de todos los vecinos y vecinas de diferentes conglomerados”.

Para concluir, Espinoza reconoció que “los vecinos nos han solicitado que visitemos los barrios Eva Perón, Juan D. Perón, Luján, así que es muy probable que continuemos por esta zona del ejido urbano próximamente”.



