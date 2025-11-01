Operativo integral de la comuna está beneficiando a tres barrios del sur de la ciudad

Nueva Pompeya, Santa Isabel y Carlos Menem Jr.

La Municipalidad capitalina viene desarrollando, desde comienzos de semana, un operativo integral que incluye la puesta a punto de servicios en tres barrios de la zona sur, Nueva Pompeya, Santa Isabel y Carlos Menem Jr., el que involucra a distintas dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna.

El Ing. Hernán Delgado, Director de Mantenimiento de la Vía Pública, indicó “desde el martes estamos en la zona sur de la ciudad, precisamente abarcando tres barrios: Santa Isabel, Nueve Pompeya y Carlos Menem Jr., realizando una serie de trabajos integrales a través de la citada dirección, a la que se suman Parques y Espacios Verdes, y Electrotecnia y Alumbrado Público”, detalló.

“En el lugar estamos llevando adelante el mantenimiento correspondiente de arterias de tierra, como así también las que cuentan con ripio, a la vez que estamos realizando aperturas de nuevas calles respondiendo a solicitudes de vecinos, teniendo en cuenta que la ciudad está creciendo mucho y la demanda es grande”, dijo Delgado. “A lo anterior estamos agregando acciones de cuneteo en los canales a cielo abierto del sector, relleno y cruces de calle”.

“Del mismo modo – dijo por último – el equipo de Espacios Verdes está llevando a cabo el desmalezado, mientras que cuadrillas de Electrotecnia realiza el recambio de luces led en el alumbrado público, trabajos todos que finalizarían este viernes, teniendo en cuenta que debemos recuperar los días que se suspendieron tareas por jornadas lluviosas”, concluyó el funcionario.







