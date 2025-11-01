Se firmó un convenio de cooperación para fortalecer el trabajo con las agencias de viajes

Este miércoles 19 se concretó la firma de un convenio marco de colaboración y cooperación entre el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). El objetivo es avanzar en acciones conjuntas para fortalecer la actividad turística y promover un marco regulatorio claro y ordenado para las agencias de viajes que operan en la provincia.

El convenio recomienda la inscripción voluntaria en el Registro Nacional de Agentes de Viajes, gestionado por la FAEVYT, para contribuir a la calidad de los servicios y brindar mayor seguridad y confianza a los usuarios. Además, el Ministerio impulsará mecanismos de verificación y coordinación que aseguren la correcta utilización de inscripciones, documentación y logotipos vinculados al registro.

Entre los ejes del acuerdo se incluyen acciones de promoción y capacitación dirigidas a los actores del sector turístico, con el fin de fomentar un turismo responsable, sostenible y alineado con los estándares nacionales e internacionales. Estas iniciativas buscan fortalecer las competencias del sector, mejorar la calidad de los servicios y consolidar buenas prácticas en toda la provincia.

Este convenio representa un paso significativo para continuar consolidando un desarrollo turístico seguro, transparente y de calidad en todo el territorio formoseño, se subrayó desde la cartera turística.



