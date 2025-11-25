Se desarrolló con éxito la Jornada Provincial Educar en Igualdad 2025

Este martes 25 de noviembre, en el auditorio del Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”, la Dirección de Planeamiento Educativo dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa (MCyE), concretó con éxito una nueva edición de la Jornada Provincial Educar que se desarrolla cada año con las instituciones educativas de toda la provincia.

En ese marco, la referente provincial del Programa de Educación Sexual Integral (ESI), profesora Rosa Agüero, dialogó con AGENFOR y explicó que en este espacio abordan la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.

“Es una jornada que se realiza una vez al año, en donde se socializa todas las experiencias que durante todo el año hacen las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Se resume en una jornada provincial en donde las recibimos para que puedan contar sus experiencias de cómo trabajan”, indicó Agüero.

Asimismo, aclararon que los establecimientos traen distintas temáticas y, en esta oportunidad, se organizaron en dos momentos porque “son muchas experiencias para compartir”.

Por un lado, en el salón central, estuvieron las instituciones de Nivel Inicial y Primario, mientras que, en la sala de bibliotecas, los niveles Secundario y Superior, además de Educación Permanente y Educación Especial en el aula 8.

Por su parte, el licenciado en Psicología, Fernando Velázquez, integrante del equipo del programa ESI, consideró que cada institución cuenta con una particularidad acorde a las temáticas que han trabajado “como, por ejemplo, el bullying o los vínculos saludables”.

“Siempre hacemos énfasis en lo importante de esta jornada porque, no solamente aquí están especificados en un nivel, sino que están todos los niveles y modalidades que componen al sistema educativo formoseño y cada una teniendo en cuenta su particularidad y su especificidad”, añadió.

A su vez, señaló que la jornada remite a la Ley N°26.150, de Educación Sexual Integral, que el Gobierno de la provincia de Formosa “sigue haciendo un fuerte énfasis en este derecho adquirido, que tienen las y los estudiantes” y también “una obligatoriedad por parte del cuerpo docente de brindar temáticas vinculadas a lo que a la ESI”.

“Educar en Igualdad invita a que cada institución, cada docente del cuerpo directivo, tenga la posibilidad de poder expresar cuáles fueron sus experiencias, el trabajo que se viene haciendo durante todo el año y la jornada lo que nos permite visibilizar y escuchar las experiencias de cada uno, que sinceramente son muy enriquecedoras y algunas muy emotivas”, sostuvo.

Y, por último, celebró que este tipo de espacios puedan seguir llevándose a cabo en la provincia de Formosa por una decisión política en un contexto nacional adverso y completamente distinto.



