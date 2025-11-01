Se concretó el 3° Encuentro de Red de Archivos

Este jueves 27, por la mañana, la Dirección de Patrimonio Socio Cultural dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), llevó adelante el 3° Encuentro de Red de Archivos en el Archivo Histórico y Biblioteca Provincial que, en esta oportunidad, abordó un conversatorio sobre seguridad e higiene.

Al respecto, el responsable de la Institución, Francisco Gutiérrez, recordó que este programa viene desarrollando dicha Dirección con el fin de “reunir los distintos archivos que existen en la provincia para afianzar vínculos; y dar a conocer a la comunidad, y a los usuarios principalmente, los distintos tipos de documentos que dispone cada uno”.

En esta ocasión, reiteró, se desarrolló una capacitación en seguridad e higiene en el trabajo a cargo de la Dirección del Cuerpo de Bomberos de Formosa durante la que explicaron el uso de los extintores y los protocolos de salidas de emergencia.

Del mismo participaron los diversos archivos de la provincia que “tienen una mirada integral” por lo cual, insistió Gutiérrez, es importante que conozcan entre ellos “la tipología documental de cada uno”.

“Principalmente se pretende dar facilidad al usuario, que sepan qué tipo de documentos dispone cada archivo, cómo poder acceder a ellos y, en realidad, lo que nos interesa más que todo es dar a conocer todos los documentos referidos a la provincia”, aseveró.

Y cerró: “No se ama lo que no se conoce, así que el gran objetivo es dar a conocer los distintos tipos de documentos existentes y que los usuarios puedan acceder”.



