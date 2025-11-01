La CGT Formosa se declaró en estado de alerta y ratificó su apoyo al Modelo Formoseño de Insfrán

A través de un comunicado, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) Regional Formosa, expresó su apoyo al modelo de provincia que conduce el gobernador Gildo Insfrán y, a su vez, se declaró en estado de alerta por la situación que atraviesan los trabajadores que están siendo perjudicados por las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei.

El escrito sostiene que, en la ciudad de Formosa, siendo las 20 horas del 26 de noviembre de 2025, se reunió el Consejo Directivo Regional Formosa en la cual, “hoy más que nunca, manifestamos nuestro apoyo al modelo de provincia que nos propone nuestro líder conductor, el gobernador Gildo Insfrán”.

“Con el Modelo Formoseño que ha logrado derechos para los trabajadores y su pueblo, en crisis en este momento por las políticas nacionales”, agregó.

De esta manera, se declararon en “estado de alerta” por la “pública y grave situación que afecta a los trabajadores” y, por todo ello, “reafirmamos la unidad y organización en apoyo a la conducción del delegado regional de la CGT, compañero Hilario Martínez”.

Y cerraron el documento firmando al pie los referentes de cada organización que conforma la CGT Delegación Regional Formosa



