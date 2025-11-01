PEAF: Formosa es pionera en monitoreo digital educativo

El Ministerio de Educación de Formosa avanza con el Programa de Evaluación de los Aprendizajes en Formosa (PEAF), una política provincial para la mejora de la calidad educativa mediante el uso de tecnologías que permiten obtener información precisa sobre los aprendizajes de estudiantes de primer año del secundario en tiempo real.

El PEAF es una plataforma digital desarrollada por Ministerio de Educación, desde la Dirección de Planeamiento Educativo y el Instituto Politécnico Formosa (IPF), que utiliza un Test Adaptativo Inteligente basado en la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), que ajusta la dificultad de las preguntas según el desempeño del estudiante.

Esto permite evaluaciones más rápidas, justas y personalizadas y, con esta información, el sistema brinda a las escuelas recomendaciones metodológicas para mejorar sus prácticas.

La política se está implementando en todo el territorio provincial y, en este momento, se está realizando el segundo operativo muestral, ya que, el primero, se realizó a principios de año.

Por ello, la información relevada será muy valiosa para la elaboración de estrategias de acompañamiento en el cuidado de las trayectorias de estudiantes de nivel secundario.



