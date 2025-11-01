El IAS participó del XIX Congreso CIBELAE 2025 en Paraguay

El Instituto de Asistencia Social (IAS) de la provincia de Formosa participó del XIX Congreso de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), realizado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

El encuentro llevó como eje central “Productos lotéricos y apuestas deportivas: juego legal, buenas causas”.

El Administrador General del IAS, arquitecto Edgar Pérez, asistió en representación del organismo y fue expositor en el panel “El Rol Social de las Loterías”, donde presentó las políticas que se desarrollan en Formosa en materia de responsabilidad social, articuladas con distintos organismos del Gobierno provincial bajo el Modelo Formoseño que conduce el gobernador, doctor Gildo Insfrán.

Durante su intervención, Pérez destacó las políticas públicas impulsadas desde el IAS, entre ellas el Programa Provincial de Equinoterapia, único en el país, que brinda atención integral a niños y niñas con discapacidad.

Subrayó, además, el rol del Polo Científico y Tecnológico, cuyos desarrollos innovadores se incorporan tanto a los procesos de estimulación de los beneficiarios como al Programa Consuma Conciencia, una política de juego responsable orientada a fortalecer acciones de prevención y estimulación cognitiva.

Las experiencias presentadas por Formosa fueron valoradas por autoridades y representantes del hermano país, quienes resaltaron el impacto social de estas iniciativas y la coherencia del Modelo Formoseño en la construcción de políticas inclusivas.

Por otra parte, en el marco del Congreso, el IAS —como miembro pleno de CIBELAE— firmó un compromiso institucional para profundizar la cooperación con otros organismos y avanzar en el desarrollo de mecanismos conjuntos de lucha contra el juego clandestino, reafirmando su responsabilidad como organismo del Estado Provincial en defensa del juego legal, regulado y responsable.



