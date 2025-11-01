La Comuna preparó una cargada agenda para el fin de semana largo

La Municipalidad de Formosa, mediante la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, planificó diversas actividades recreativas y deportivas para el disfrute de los vecinos y vecinas el fin de semana largo en la ciudad.

Por ello, este viernes, sábado y domingo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, se realizará una gran feria en el Quincho Dos Aguas, ubicado dentro del Paseo Ferroviario, a partir de las 17 horas. Allí, los ciudadanos podrán adquirir productos de carácter artesanal y regional, además de disfrutar de la gastronomía típica que se ofrecen en los variados food-trucks de comidas y bebidas.

A su vez, el viernes y sábado, desde las 17, se llevará adelante una nueva edición de la popular feria turística, artesanal, regional y gastronómica “Tarde con Amigos” en el Reloj Histórico -Rivadavia y 25 Av. de Mayo-, donde habrá todo tipo de artículos artesanales de gran calidad a la venta.

En cuanto a lo cultural, el sábado a las 9.30 horas, el Salón Cultural Municipal será escenario de una intensa jornada literaria que reunirá a escritores, artistas visuales y amantes de la palabra. Por ende, el público podrá +recorrer los espacios dedicados al arte fotográfico, la exposición y venta de libros en la "Gran Feria Literaria y Muestra Fotográfica".

Agenda de las actividades deportivas

El sábado a las 19 horas, el Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús", será sede de un apasionante "Encuentro de Newcom" -categoría mixta +50-. Esta iniciativa promueve un novedoso espacio saludable e inclusivo para personas de la tercera edad o con discapacidades motrices, que buscan mantenerse activas física y socialmente a través del ejercicio. Los interesados pueden inscribirse al 3704-253185.

Por último, la Plaza San Martín, el sábado a las 18.30, albergará las multitudinarias clases de zumba, que concentra a jóvenes y adultos que se divierten y ejercitan al aire libre. También, combinan diferentes coreografías al ritmo de la salsa, reggaetón, cumbia, merengue y rumba junto a los profesores calificados que están a cargo.



