La Cámara Federal de Resistencia confirmó la orden dada a Vialidad Nacional de que se encuentra obligada a reparar las rutas en Formosa

Gialluca afirmó que, tras quedar firme el fallo, no hay más lugar para excusas, por lo que, el Gobierno Nacional debe encargarse de las reparaciones urgentes y señalización de los lugares peligrosos para el tránsito, “con lo que se probó que no estamos frente a un reclamo vacío, pasivo o caprichoso, pues la actual inacción sumada al hecho de no invertir en obras públicas, tiene como consecuencias que se continúen perdiendo vidas humanas y bienes en las rutas”-La Cámara Federal de Resistencia, en un extenso fallo, rechazo el Recurso de Apelación interpuesto por el Gobierno Nacional - Dirección Nacional de Vialidad (DNV), contra la Medida Cautelar dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, a cargo del Dr. Pablo Morán, la cual ordenó a la DNV, ejecutar en el plazo de noventa (90) días, las obras necesarias para reparar/rellenar los pozos, protuberancias y sellado de grietas existentes y que por su estado sean considerados peligrosos para el normal tránsito vial mediante tareas de bacheo y su posterior mantenimiento, como así la limpieza de banquinas de los puntos indicados en las Rutas Nacionales Nº 11, 81, 86 y 95. La demanda, fue presentada por la Fundación Unidos por el Dolor, presidida por Alberto Daniel Gauna, la “Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda” (A.A.T.H.A.), dirigida por Mario A. Emmert y el “Sindicato de Choferes de Camiones y Obreros del Transporte Automotor de Cargas” encabezada por su Secretario General, Sergio C. Recalde, con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a cargo de José Leonardo Gialluca.El tribunal de alzada, confirmó la Medida Cautelar solicitada por los demandantes, en atención a que no se encontró, arbitrariedad en la resolución dictada por el Juez Federal de Formosa, no bastando la mera disconformidad expresada por la DNV, respecto de la interpretación que efectuó el magistrado interviniente. En este sentido se precisó que corresponde al Poder Judicial, buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados. En este sentido, el alto tribunal consideró que se hallan probados e incluso aceptados por la DNV, los extremos de hecho denunciados por los accionantes, los cuales indican la peligrosidad del tránsito por las rutas nacionales que surcan la provincia, en los puntos señalados específicamente en la demanda, “no siendo un eximente de la obligación que le cabe a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el pretender eludir el cumplimiento de su deber por cuestiones presupuestarias, procesos de reorganización administrativa o privatizaciones, máxime cuando, en virtud del deterioro visible, ahuellamiento, baches de distintos tamaños, grietas en red, acumulación de agua y pavimento agrietado sobre los puntos señalados con la necesidad de urgencia en la reparación, se encuentra comprometida la seguridad de los usuarios que transitan por la rutas referidas, lo cual compromete el derecho a la vida, a la seguridad y el libre tránsito de los mismos, amparados por la Constitución Nacional, las Leyes dictadas en consecuencia y los Tratados Internacionales celebrados por nuestro país”. Por todo ello, se confirmó la orden dada oportunamente por el Juez Federal Nº 1 de Formosa, con lo cual la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá afectar los recursos a las obras ordenadas; frente a lo cual, los accionantes adelantaron que de no cumplirse en tiempo y forma, acudirán a la Justicia Penal, en caso de mediar incumplimiento a la orden judicial ratificada por la Cámara Federal de Resistencia, “pasa siempre lo mismo, los formoseños arriesgan su vida y las soluciones no se hacen ver desde Buenos Aires, con un llamativo silencio de varios sectores, donde algunos no reclaman reparaciones y otros ni siquiera hacen aportes, lo que está demostrando en los hechos de qué lado se encuentra cada parte”.