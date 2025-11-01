Jofré recibió al Consejo Federal de AFA, que hizo entrega de mobiliario para la LFF

En el salón de actos del Sindicato de Trabajadores Viales, se cumplió este viernes una importante reunión entre el Consejo Federal de AFA y los dirigentes del fútbol provincial. La ceremonia fue presidida por el titular de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, quien fue el encargado de dar la bienvenida a Gabriel Godoy (Pte. de la Liga Riojana de Fútbol y Secretario Ejecutivo AFA), enviado del ente rector del interior del país.

Lo anterior, fue en el marco del programa “El Consejo Federal recorre el país”, que realizó la entrega de mobiliarios para apoyar la modernización de la LFF y la Liga Clorindense. Vale recalcar que esta iniciativa posee cuatro años de vida y busca mejorar las instalaciones para cumplir con las exigencias de la AFA y ofrecer un mejor espacio para los dirigentes, aficionados y los equipos de la liga, con el compromiso de seguir trabajando por el deporte.

Fue un encuentro positivo a todas luces, donde la dirigencia capitalina y sus pares de la liga de Clorinda, pudieron interiorizarse de primera mano de algunas cuestiones claves que hacen a la problemática del fútbol argentino y en especial del interior.

Por ello, Jofré destacó que este tipo de acercamiento entre los directivos nacionales y los de Formosa sirven para una continua actualización sobre la realidad de una disciplina como el fútbol, que se halla en constante evolución en todos sus aspectos.



