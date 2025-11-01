IOSFA solamente aseguró la atención médica de casos urgentes

Los afiliados sostienen el reclamo ante la obra social y por ante el Ministerio de Defensa, para que se normalice la totalidad de los servicios que actualmente se encuentran suspendidos. Denuncian que, “no somos solo números que financian el sistema, somos familias que necesitan que esos aportes se vean reflejados en salud”-Desde la -Dirección de Salud- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, en el día de la fecha, se recepcionó desde IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas), más precisamente desde la Subgerencia de Asuntos Jurídicos a cargo de Adriana Bazan, una respuesta parcial a la intimación cursada oportunamente y mediante la cual, se busca normalizar la prestación de servicios a favor de los afiliados en nuestra Jurisdicción que llevan meses sin los mismos, “situación que está generando, entre otras cuestiones, graves deterioros económicos, dado que deben recurrir a otros servicios, donde tienen que abonar importantes sumas de dinero, recurriendo a préstamos, para finalmente, solicitar el reintegro que llega, en el mejor de los casos, entre los 6 u 8 meses después de presentada la documentación”. La Funcionaria Nacional, afirma que, IOSFA se encuentra realizando las gestiones administrativas y contractuales necesarias para regularizar la situación con los prestadores involucrados, conforme a la normativa vigente y a los procedimientos internos de control y auditoría. No obstante, aclaró que, IOSFA garantiza la continuidad de las prestaciones básicas y esenciales de salud a sus afiliados, procurando alternativas de cobertura que permitan mitigar los inconvenientes ocasionados por la interrupción de servicios, en coordinación con prestadores privados y públicos, siempre dentro del marco legal y presupuestario que rige a esta Obra Social. En este sentido, solicitó, en un espíritu de colaboración y con el objetivo de dar mayor celeridad a la atención, que, en la medida de lo posible, se puedan puntualizar casos específicos de beneficiarios que requieran prestaciones con carácter urgente, a fin de priorizar su resolución inmediata y asegurar la continuidad de la atención médica. Destacó que, las decisiones adoptadas por el IOSFA se encuentran sujetas a criterios técnicos, médicos y financieros, y que en ningún caso se persigue afectar el derecho a la salud de los afiliados, derecho que este Instituto reconoce y respeta en concordancia con la Constitución Nacional, la normativa provincial y los tratados internacionales aplicables, informando que, se seguirá avanzando con la efectiva regularización de las prestaciones denunciadas y reiterando su compromiso con la transparencia institucional y la calidad del servicio brindado a sus afiliados. En este contexto, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, confirmó que en nombre y representación de los más de 14.500 afiliados que residen en nuestra provincia y que incluyen a familias de todas las Fuerzas Armadas Nacionales, se solicitó a la actual Presidente de IOSFA, CPN Betina Surballe, como así también, al nuevo Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, garanticen de manera urgente, las coberturas médicas necesarias que demandan los afiliados de nuestra Provincia y de todo el País, quienes, alcanzan más de 600 mil personas que a la fecha, se les descuentan de sus haberes, considerables sumas de dinero, con las cuales, solamente, se están pagando “cuestiones burocráticas y no servicios de salud que hoy no poseen”. El Funcionario Provincial, agregó que, desde el Ministerio de Defensa, se debe normalizar y recuperar esta obra social que posee una deuda de $200.000 millones de pesos y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, siendo la tercera obra social más grande del país, solo superada en número de adherentes por el PAMI y el IOMA.



