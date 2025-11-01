Como cada 17 de noviembre, el gobernador de Formosa y presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, evocó el Día de la Militancia y recordó “la victoria del pueblo organizado que logró el regreso del General Juan Domingo Perón a la Argentina”.

“En el Día de la Militancia, celebramos la fuerza de quienes, con compromiso y convicción, abrazan los valores de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, para luchar por una Patria grande y un pueblo feliz”, sostuvo Insfrán.

Vale recordar que, en 1972, hace 53 años y luego de 18 años de exilio, Juan Domingo Perón regresa a Argentina, jornada que se conoció como el Día de la Militancia.

Su retorno fue el resultado de una intensa movilización política y social, que venció la proscripción y persecución impuestas por militares desde 1955 que subordinaron la economía a las corporaciones multinacionales con ajustes a los trabajadores.

De esta manera, inició una nueva etapa que desembocaría en las elecciones de 1973 y el triunfo del FREJULI, con Héctor Cámpora como candidato presidencial designado por el propio Perón.



