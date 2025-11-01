Herradura, una de las opciones turísticas de la provincia en este fin de semana largo

En virtud del último fin de semana largo del año, el cual inició este viernes 20 y se extenderá hasta el lunes 24, el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre los atractivos turísticos que ofrece la localidad, que combinan naturaleza, sabores y cultura.

Conocida por ser la villa turística de los formoseños, se encuentra a sólo 40 kilómetros de la Capital provincial. Los fines de semana es un lugar de relax para quienes buscan estar en contacto con la naturaleza, así como también en el verano y los fines de semana largos, como en este caso.

“Hay muchas reservas de cabañas y casas quintas que brindan alojamiento y una estadía placentera al turista que llega al lugar a pasar unos días de descanso”, subrayó el jefe comunal.

Comentó que “desde horas tempranas de este viernes, ya se observaron muchas lanchas en el río Paraguay, algunos pescando y otros simplemente paseando, ya que el clima amerita y las condiciones del agua son óptimas para la navegación y la pesca”.

Destacó “la excelencia de las infraestructuras privadas tanto en alojamiento, como en paseos náuticos, campings y guarderías, todas herramientas fundamentales para el desarrollo turístico del pueblo”.

Asimismo, recordó que el año pasado se inauguró el Mercado Comunitario de Emprendedores, que es un paseo destinado a los artesanos, gastronómicos y a todo tipo de emprendedores para que puedan ofrecer sus productos y comercializarlos. Dicho espacio es coordinado por la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

Del mismo modo, valoró el constante trabajo articulado entre el Municipio y los privados “para proponer diversas actividades atractivas al pueblo y a los visitantes”.

Con respecto de este fin de semana largo, informó que “con el propósito de despedir el Mes de la Tradición, tenemos en agenda desarrollar en dos días el Primer Encuentro de Tradición en Movimiento. Será en la Plaza Unidad Nacional a partir de las 20 horas”.

En tanto que el sábado 22 se realizará una competencia de danza en diferentes categorías: sub 12, sub 15, sub 18 y adultos, mientras que el domingo 23 se llevará a cabo un muestreo de danza y canto, en el que participarán variados grupos locales, anticipó.



