Gobernadores del Norte Grande piden que se contemplen en el presupuesto los aportes y remanentes del tesoro nacional ATN) y combustibles

Este jueves en Santiago del Estero, Gildo Insfran asistió a la última reunión de 2025 de los mandatarios del Norte Grande Argentino con la presencia.

También se sumaron los de las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero y vicegobernadores de Corrientes, Chaco y Salta.

Al término del cónclave, dieron a conocer las siguientes resoluciones:

1- La elección del Presidente Pro Témpore a partir de la fecha, por un año y por unanimidad del Gobernador de Catamarca, Raúl Jalill.

2- Expresar la solidaridad y apoyo a la Provincia de La Rioja, respecto a la inclusión en el presupuesto nacional, como ha venido ocurriendo en los últimos años, de un artículo que prevea la asignación de una partida a favor de la provincia, en reconocimiento y compensación del punto de coparticipación que se le ha sacado en el año 1988.

3- Igual solidaridad y apoyo a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones que no han transferido sus cajas previsionales; y que si bien se encuentran consideradas en el Presupuesto 2026, es una cifra simbólica cuyo monto no representa el monto que les corresponde .

4- Expresar la necesidad de que se contemple en el Presupuesto 2026, los aportes y remanentes del tesoro nacional (ATN) y combustibles.

5- Ratificar nuestra iniciativa, para la discusión del Presupuesto 2026, a la limitación del 1.9% al 1% como alícuota del ARCA, establecida en Ley 26.546, atento a que este porcentaje alcanza para cumplir la finalidad para el cual fue conformado, y que ese 0,9% restante reingrese a la masa coparticipable de las provincias.

6- También, respaldar el reclamo de las provincias de Corrientes y Misiones por las regalías de Yaciretá.

7- Continuar con la agenda común que genera la promoción de nuestra región, en la costa argentina, así como también en ferias internacionales, alimenticias, turísticas, comerciales, tecnológicas: que durante estos años nos permitió dar a conocer todo el potencial para inversiones, ofrecer nuestra oferta exportable, generar oportunidades de acuerdos comerciales con otros países del mundo y potenciar el desarrollo productivo de la región.

En este sentido, aprobamos una agenda de misiones internacionales prevista para el primer semestre del 2026.

8- La asamblea del Norte Grande ratifica su diálogo permanente como región y hacia una agenda en común, y también solicita al gobierno nacional la posibilidad de ser escuchado y de aportar desde nuestra región nuestras ideas y aportes.

Por último, la 22° Asamblea de Gobernadores reunida en Santiago del Estero decide sostener la firme convicción de trabajar en conjunto por nuestros intereses regionales y federales.



