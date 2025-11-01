El ciclo lectivo 2025 finalizará el 22 de diciembre en el territorio provincial

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, indicó que, de acuerdo al Calendario Escolar 2025-Resolución N° 5022/24, las clases del presente ciclo lectivo culminarán el lunes 22 de diciembre en el territorio provincial, en los tres Niveles obligatorios: Inicial, Primario y Secundario.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, informó también que “hay una autorización expresa para que los distintos establecimientos educativos puedan realizar el acto de colación a partir del viernes 19 de diciembre, incluyendo el fin de semana”.

Explicó que esta flexibilización temporal fue tomada con el propósito de que las unidades educativas tengan el tiempo necesario para poder llevar a cabo el acto de cierre, debido a que “queda poco tiempo del trayecto escolar formativo”.

De esta forma, subrayó que los estudiantes de los tres Niveles obligatorios cumplirán con los 192 días de clases, tal como lo establece el Calendario Escolar 2025.



