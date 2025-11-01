Desarrollaron un taller abierto sobre masculinidades y prevención de violencias de género

En el mes de noviembre, dedicado a la prevención y erradicación de las violencias por razones de género, la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Formosa, llevará a cabo diferentes talleres relacionados al abordaje integral de esta problemática.

En este marco, este martes 18 en el salón del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO), se desarrolló el primer taller abierto sobre “Masculinidades en construcción: hacia la igualdad y el bienestar colectivo”.

Al respecto, la secretaria de la Mujer, Patricia Hermosilla, destacó la importancia de esta actividad como una política pública impulsada por el gobernador Gildo Insfrán, que “sostiene derechos” y valoró que con la inclusión de artículos con perspectiva y paridad de género “ha colocado la vara más alta todavía”, consolidando así el Modelo Formoseño en esta temática.

Explicó que “es un taller abierto a la comunidad que lo vamos a tomar como una posibilidad de continuidad de trabajo para el año que viene” y subrayó que “es muy significativo para nosotros porque tiene que ver con la prevención de las violencias de género, pero desde un enfoque de resignificación de cuestiones relacionadas a cómo miramos y nos paramos ante la otra persona y qué medidas tomamos para comunicarnos o vincularnos”.

Asimismo, Hermosilla diferenció el contexto provincial del nacional, aseverando que, el Gobierno nacional “rechaza todo aquello que tiene que ver con la ampliación y el sostenimiento de derechos” y se opone “a un Estado presente que regula para mejorar la calidad de vida de las personas”, lamentando que “tenemos un presidente (Javier Milei) que se opone franca, lisa y llanamente a todo lo que tiene que ver con cuestiones de igualdad de derechos”.

Sin embargo, aseguró que Formosa se presenta como la contracara, donde las mujeres tienen un papel preponderante en este modelo de provincia, con un “rol de guardianes de nuestro terruño” y participan activamente en políticas públicas de educación y salud.

“La verdad que uno mira Formosa y realmente es completamente distinto a lo que acontece en el orden nacional”, remarcó la funcionaria.

Al concluir, anticipó que “vamos a seguir desarrollando acciones en este mes tan significativo”, añadiendo que la agenda de noviembre continuará con actividades de fortalecimiento y profundización de la Ley Micaela, dirigida a diferentes equipos de organismos provinciales.

Y sostuvo que el objetivo de estas acciones es “fortalecer los derechos en la búsqueda de mejorar las relaciones” y, por supuesto, “construir comunidades libres de violencias”.







