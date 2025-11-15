Con convocante éxito se realizó otra edición de Animatlón y Salchiamigos

Este sábado por la tarde se concretó el evento solidario “Animatlón”, en su 8ª Edición, y “Salchiamigos”, 5ª Edición, ambos organizados por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad local, a través de su Dirección de Zoonosis y Protección Animal, ocasión en la que acompañó el intendente capitalino, Jorge Jofré, compartiendo un momento ameno con los concurrentes.

La convocatoria tuvo gran respuesta por parte de vecinos y vecinas que se acercaron al Paseo de las Aves a participar y presenciar del desfile, juegos, sorteos y competencias, enmarcado en un clima festivo para el disfrute de toda la familia. Cabe recordar que, para participar del evento, se requería la donación de alimentos balanceados, en la ocasión un mínimo de 3 kg.

Responsables de la organización, recordaron que el “Animatlón” fue creado con el fin de recaudar alimentos para animales comunitarios que residen en lugares públicos, administrados por distintas asociaciones de la ciudad. Todos los premios que se entregan son productos reciclados, elaborados por personal de la Secretaría con material donado y recibido por parte de comercios que acompañan y auspician el encuentro.

Desde la Secretaría de Acción Social agradecieron a todos los que contribuyeron al éxito de este evento, a los participantes, a los que dedicaron tiempo y esfuerzo para que todo salga como se esperaba, a los comercios que hicieron sus donaciones, y al público que viene acompañando cada año la propuesta.



