Un motociclista falleció tras chocar contra un alumbrado público

• Ocurrió sobre la avenida Ribereña antes de la intersección con la calle Santa Bárbara, de esta ciudad





Un joven, falleció en el Hospital Central, tras protagonizar un siniestro vial, al perder el control de la motocicleta en la que circulaba e impactar contra un alumbrado público.

El hecho ocurrió el viernes último, alrededor de las 20:00 horas, cuando los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera acudieron a un requerimiento, sobre avenida Ribereña en inmediaciones al barrio Militar, de esta ciudad.

En el lugar, personal del SIPEC realizó los primeros auxilios a la víctima y por la gravedad de su estado fue trasladado hasta el Hospital Central, en la Unidad de Terapia Intensiva Móvil.

La situación fue informada al juez de turno, Dr. Rubén Antonio Spessot, quien direccionó el procedimiento.

Por otro lado, los integrantes de la Policía Científica documentaron la escena del hecho y descartaron la participación de otro vehículo.

Según las primeras pericias, el conductor, de 23 años, circulaba por el carril Este de la avenida Ribereña con sentido Sur-Norte al mando de una Yamaha XTZ, de 250 cilindradas.

Al llegar a la segunda curva, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado y la rueda frontal impactó contra la base de hormigón de un alumbrado público, en tanto que el cuerpo contra la parte metálica.

Según informaron desde el nosocomio, la víctima presentaba “traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento” y fue derivado de urgencia para intervención quirúrgica.

Horas después, los profesionales de la salud comunicaron el deceso del causante pese a los esfuerzos realizados y el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.

Por el caso, se dio inicio a un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial, de la Provincia.