Insfrán: Este certamen “es un verdadero encuentro de la amistad”

Este viernes 10 en la ciudad de Clorinda inició oficialmente la 4° edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, evento organizado por el Partido Justicialista de Formosa y que reúne a más de dos mil jugadoras de toda la provincia.

La apertura fue acompañada por el presidente del Partido Justicialista, Gildo Insfrán, quien destacó que este torneo es “un verdadero encuentro de la amistad”.

En este sentido saludó a todas las competidoras del torneo y les deseó éxitos para los partidos, destacando “especialmente a los creadores de los trofeos”, recordando que fueron hechos por artesanos formoseños.

“En ellos se demuestra la esencia de nuestra cultura, porque participan todas las comunidades en la elaboración de estos trofeos”, expresó Insfrán.

Asimismo, puso de relieve que de la competencia participan todos los clubes y organizaciones deportivas de todo el territorio provincial y resaltó que “Clorinda, como siempre, es un anfitrión de primera que reciben a todos y tienen la posibilidad de estar en un lugar donde hay comodidad para poder practicar este deporte que ustedes han abrazado”, dijo a las jugadoras.

Eso, señaló, “me parece muy bien, porque yo pienso que el deporte no tiene edad ni tiene sexo”, al tiempo que recomendó especial cuidado por el fuerte calor que acompañará las jornadas de competencia.

Finalmente, saludó a los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria de Formosa, que se elegirán el próximo 26 de octubre, estando presentes Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Camilo Orrabalis y Mirta Retamozo. “Ellos son lo más importante que tenemos ahora y tenemos que visualizarlos”, enfatizó el presidente del Partido Justicialista.

“Les dejo un abrazo enorme, y lleven mi saludo a todos los compañeros, compañeras, correligionarios, correligionarias y a todo el pueblo de Formosa” y añadió que “los invito a que se sumen a un proyecto que incluye a todo que es el Modelo Formoseño”, cerró.



