El HAC organizó una maratón para celebrar su 22° aniversario

La actividad deportiva que promueve el hábito saludable fue compartida por la comunidad en general y quienes trabajan en el efector.

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) organizó una maratón este viernes 10, por la tarde, en la Costanera de la ciudad de Formosa, un evento que se enmarca en el aniversario 22° de la institución.

Por ese motivo, el próximo martes 14 se hará un acto en la institución modelo en materia de salud pública provincial, a partir de la constante inversión del Gobierno de Formosa.

Por su parte, acompañando las actividades por el aniversario, el doctor Miguel Freis, director de Gestión Clínica del HAC, destacó a AGENFOR la organización del evento y a los que trabajaron en ello, especialmente al Servicio de Kinesiología, así como a todo el equipo del nosocomio que estuvo participando.

Compartió sus sensaciones como participante, al señalar que “la gente te saluda y te dice ‘mire doctor, cómo estoy’, ya que en su mayoría son pacientes y eso es lo más lindo que tiene este tipo de encuentros. Muchos son recuperados del corazón o de alguna cirugía o enfermedad y fueron a apoyar”.

Por otro lado, expuso que “el Hospital de Alta Complejidad sigue creciendo en todo sentido, buscando siempre mejorar en la atención mediante todos los servicios” que allí se ofrecen, para “así dar la mejor entrega a los pacientes y a las familias que los acompañan”.

Esto es gracias a todo el personal de salud que trabaja allí, distinguió, a la vez que expresó que desde el nosocomio se brinda apoyo en la atención a las demás instituciones sanitarias de la provincia.

Y sobre el tema de las residencias médicas, Freis dijo: “Este año fue todo un orgullo para nosotros porque tuvimos la máxima cantidad de residentes que hace mucho no ocurría, lo que refleja que están confiando en Formosa principalmente y en el HAC”.

Incluso, como “todas las especialidades estaban con cupo repleto, hasta se tuvo que elegir a algunos residentes porque se superó la capacidad, lo que habla muy bien de todo el sistema de salud”, comentó.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el licenciado Carlos Lukach, responsable del Servicio de Kinesiología del HAC, marcó que “es la cuarta vez que se realiza esta maratón que cada vez toma más fuerza” y que, en esta oportunidad, “fue en una jornada soleada que se prestaba para disfrutar con toda la gente que se ha sumado a esta propuesta”.

En efecto, manifestó que formaron parte de él personas de todas las edades, es decir, que “estuvo toda la familia”, y resaltó que, además de “salud, prevención y asistencia”, el HAC es también “camaradería y compartir momentos como estos”.

Por tanto, “la buena atención que se brinda en las distintas especialidades se ve reflejada también en el acompañamiento de la gente”, que “es recíproco”, subrayó.







