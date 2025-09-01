Feria Internacional de Turismo: Formosa obtuvo el Sello de Calidad Turística

La ciudad de Formosa tuvo una destacada participación en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en el predio de La Rural de la Capital Federal. El evento, considerado el más importante del sector en la región, volvió a reunir a miles de visitantes y operadores de todo el país y del exterior.

En ese marco, la delegación formoseña presentó una variada oferta turística, con degustaciones de la gastronomía típica, espectáculos culturales y la difusión de nuevas experiencias para atraer al público y generar vínculos con prestadores y agencias de otras provincias.

Al respecto, Cristina Salomón, directora del área de Turismo del municipio, manifestó: "Estamos muy orgullosos y contentos de pertenecer al equipo del intendente Jorge Jofré, y felices de haber ido a representar a nuestra ciudad en la FIT y poder contar a los presentes la hospitalidad que tenemos los formoseños"

"Hemos elaborado un plan base para tener un programa turístico sostenible, en el cual la Municipalidad fue premiada con esta marca, que es justamente el Sello de Calidad turística argentina. Lo anterior, es gracias al aporte del sector público y privado, quienes contribuyen en los eventos y shows musicales, que atraen a los vecinos y turistas de región que se suman a estas actividades", agregó la funcionaria.

“Este Sello es mucho más que un certificado: consolida a Formosa como un destino turístico sostenible, competitivo y de calidad. Se trata de un logro colectivo que comenzó hace varios años, cuando decidimos fortalecer las bases de nuestra propuesta turística en conjunto con el sector productivo. Hoy vemos los frutos de ese esfuerzo”, cerró Salomón.



