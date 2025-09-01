Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del Oktoberfest





Los vecinos, vecinas y turistas podrán disfrutar de un clima distendido, música y varias propuestas de emprendimientos locales y de la región para degustar. Las cervecerías artesanales que participarán de este evento son Brinus, OldBiere, Visoski, Mito, Cuarta Estación y Melacky.

Desde el área comunal resaltaron que el objetivo de estas actividades es que los vecinos puedan vivir la ciudad, participar, divertirse con sus familiares y amigos y sentirse parte de cada propuesta.

Del mismo modo, recordaron que, apelando a la responsabilidad de los asistentes, se implementará nuevamente el programa del “conductor designado”. Para incentivar su cumplimiento, los emprendedores gastronómicos y entidades privadas ofrecerán premios a aquellas personas encargadas de conducir para cuidar la integridad física de su grupo de familiares o amigos.



