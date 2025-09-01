Destacan las acciones del Gobierno provincial en materia de salud mental

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre, dieron detalles de las acciones que llevan adelante los profesionales y los Servicios de Salud Mental de la red de salud pública de Formosa.

Las políticas sanitarias públicas implementadas porel Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, en materia de salud mental, forman parte de los objetivos trazados por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1992, cuando fue instaurada dicha efeméride para crear conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud mental y lapromoción de acciones que puedan mejorar el bienestar mental a nivel global.

“La salud mental y el apoyo psicosocial en la respuesta a emergencias”, es el lema que marca esta fecha en el 2025. En relación a eso, el director de Salud Mental y Prevención de Adicciones, el licenciado Marcelo Kremis, hizo notar que durante el período de pandemia por COVID-19 “fue cuando el apoyo psicosocial en emergencias, en la provincia, tuvo su mayor preponderancia”.

No obstante, hoy eso se continúa fortaleciendo, por ejemplo, “mediante la creación del Protocolo para Intentos de Suicidio, incluido en la Red de Emergencias Provincial y la habilitación de la Línea de Prevención del Suicidio 0800-888-3364”.

Sobre lo último, indicó que es un servicio de atención profesional gratuito que está disponible las 24 horas, todos los días del año, y está destinado a ampliar la accesibilidad en la atención de especialistas “a las personas que se encuentran en situación de crisis de salud mentalcon riesgo de suicidio”.

Explicó sobre su funcionamiento, que la atención se inicia a partir de la llamada de la misma persona afectada, un familiar o referente de alguna institución que esté preocupado por la persona y, en ese momento, los profesionales de salud mental especialmente capacitados, inician el Protocolo de Evaluación de Riesgo Suicida, a partir del cual se toman las decisiones de intervención necesarias en cada caso.

“Si el riesgo fuera alto, se activa de inmediato el Protocolo de Actuación para Internaciones de Personas con Padecimiento Mental, se da intervención al SIPEC para el traslado de la persona afectada hasta la guardia hospitalaria de salud mental, donde se hace una evaluación más profunda del paciente y se le da atención interdisciplinaria”, refirió sobre los pasos que se siguen.

Atención de 141 llamados en menos de un mes

El licenciado hizo notar que, desde la activación del servicio, el pasado 10 de septiembre, “fueron atendidas 141 llamadas”, de las cuales “13 fueron consideradas de alto riesgo y motivaron la activación del protocolo correspondiente”.

Mientras que las demás, fueron de riesgo “bajo o moderado, requiriendo la contención psicológica telefónica y la posterior derivación para la atención en el centro de salud u hospital más cercano al domicilio del paciente, bajo el Protocolo de Turnos Protegidos para Pacientes en Riesgo”.

Con respecto a eso, indicó que, dentro del sistema de turnos protegidos “todos los profesionales del área de salud mental deben atender, en forma prioritaria y en un lapso no mayor de 24 horas, al paciente derivado desde la línea de prevención del suicidio”.

Y amplió, que, una vez efectuada la derivación, los profesionales que atienden la línea “activan el Protocolo de Seguimiento para Pacientes en Riesgo”, comunicándose telefónicamente con los pacientes y familiares durante las siguientes semanas para asegurar que hayan sido atendidos en tiempo y forma, gestionando la resolución de cualquier inconveniente que, eventualmente, pudiera suscitarse para la efectiva atención.

Estado provincial presente

Más adelante, Kremis destacó que implementar ese nuevo servicio solo fue posible “a la fuerte inversión estratégica del Estado provincial, con la incorporación de un gran número de profesionales, en todos los niveles de complejidadde la red sanitaria provincial”.

Al respecto, aportó como dato que, en los últimos cinco años, “se incrementó en un 72% la cantidad de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales”, posibilitando que, actualmente, los 28 centros de salud de la capital, los Hospitales Distritales, así como los nosocomios de mayor complejidad de toda la provincia, “cuenten con profesionales de salud mental”.

Y resaltó en ese sentido que todo eso puede sostenerse “gracias a la decisión del gobernador Gildo Insfrán y exclusivamente con fondos del Tesoro Provincial, en un gran esfuerzo por seguir apostando a la salud pública gratuita y de calidad”.

Y subrayó que eso, es aún mucho más valorable “porque se da en un contexto de grave crisis económica y sanitaria a nivel nacional, desencadeno por las deplorables políticas del Gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de su gestión solo ha quitado servicios y programas de salud mental, cerrando la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, despidiendo a miles de profesionales del área y vaciando instituciones especializadas en ese ámbito, como el Hospital Nacional en Red ‘Laura Bonaparte’”.

Ante esa adversa realidad “que nos toca atravesar como provincia”, dijo y también en medio de un escenario mundial dónde todos los organismos internacionales, científicos y académicos, dan cuenta que las problemáticas de salud mental son la nueva pandemia que está azotando a la humanidad “sabemos que aún nos quedan muchos desafíos por superar”.

Sin embargo, “es fundamental distinguir el trabajo preventivo que se viene llevando adelante en forma permanente en toda la provincia”, marcó, señalando que se hace desde cada uno de los efectores de salud “promoviendo la conciencia sobre el cuidado de la salud mental, venciendo los estigmas y prejuicios para realizar consultas tempranas a los profesionales del área, y la prevención de las problemáticas más apremiantes, como las crisis de ansiedad, los consumos problemáticos y los suicidios”, finalizó.















